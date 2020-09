Meer besmettingen op de werkvloer; is de kantoortuin het nieuwe thuisfeestje?

Opvallend, schrijft het RIVM afgelopen dinsdag in de wekelijkse corona-update: het aantal virusbesmettingen op het werk lijkt toe te nemen. Bij eventueel strengere overheidsmaatregelen gaat de aandacht vooral uit naar thuisfeestjes, horeca en publieke ruimten. Zou het virus nu ondertussen om zich heen kunnen grijpen binnen het bedrijfsleven?

Allereerst is er op de cijfers van het RIVM veel af te dingen, dat doet het instituut zelf ook. Slechts bij 25 procent van alle besmettingen is er een idee van waar die besmetting plaatsvond. Van die kwart zou bijna 10 procent op het werk zijn aangestoken, nauwelijks meer dan in eerdere rapportages hierover. Het kantoor is in die zin nog niet het nieuwe thuisfeestje. Maar toch: een stijging.

Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversorganisatie AWVN, zegt dat het aantal mensen dat weer naar het werk komt weer langzaam lijkt toe te nemen. “Dat horen wij wel van bedrijven ja. Al is het moeilijk om dat te kwantificeren.”

Kwantificeren zou misschien kunnen aan de hand van file-cijfers. Maar een toename in woon-werkverkeer signaleert ANWB Verkeersinformatie nog niet, zegt die desgevraagd. Ja, de algemene verkeersdrukte neemt al langere tijd weer toe, maar dan vooral in de middagen. Juist nog niet in de ochtend- en avondspits, de tijdstippen waarop je dat woon-werkverkeer verwacht.

Richting de tweede golf

In elk geval nemen werkgevers het virus serieus, wil Van der Velde benadrukken. Dat komt omdat ze absoluut geen brandhaard willen worden. “Als je werknemers elkaar aansteken, en het loopt uit de hand, ja, wat dan? Dan moet je dicht. Daar zijn werkgevers bang voor.”

Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV, is er juist van overtuigd dat bedrijven te weinig doen voor hun mensen. “Dat geldt bijvoorbeeld voor het zorgpersoneel. Werkgevers blijken het om wat voor reden dan ook lastig te vinden om hen genoeg beschermingsmiddelen te leveren. Dit is voor mensen echt reden om de zorg nu te verlaten.”

Maar eerder dit jaar was ook de vleesverwerkende industrie met corona in het nieuws, vervolgt ze. “Dan heb je nog de arbeidsmigranten, waarvoor vaak ook nog steeds niets is geregeld.” En als de maatschappij de teugels langzaam laat vieren, en in de supermarkt weer dichter tegen elkaar aan gaan staan, is dat ook weer een verhoogd risico voor de medewerkers in die winkels.

“Nu we richting een tweede golf gaan, is het extra belangrijk om hier nu wat aan te doen”, zegt Jong.

