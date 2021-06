‘Mediagigant Viacom ontwijkt miljarden dollars aan belasting via Nederland’

De maker van Spongebob, CSI en Mission Impossible ontwijkt al bijna twee decennia belasting met behulp van Nederland. Mediaconglomeraat ViacomCBS sluisde tussen 2002 en 2019 ten minste 32,5 miljard dollar (26,6 miljard euro) omzet naar Nederlandse bedrijven, dat zo deels uit handen van de Amerikaanse fiscus bleef. Had het bedrijf alle inkomsten netjes opgegeven in het thuisland, dan was ViacomCBS door belastingaanslagen bijna 4 miljard dollar armer geweest.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo). Klein voorbehoud op de cijfers: door gebrekkige transparantie in jaarverslagen is het mogelijk dat bepaalde ‘verkoopkosten’ die zijn betaald aan een vestiging in Curaçao, geen onderdeel vormen van een fiscale truc, maar verband houden met daadwerkelijk gemaakte kosten. Erg waarschijnlijk lijkt dat niet.

ViacomCBS is een van de grootste film- en televisieproducenten van de wereld, in handen van de Amerikaanse familie Redstone. Zomaar een greep uit het portfolio: Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shrek, Star Trek, Titanic en The Wolf of Wall Street. Het bedrijf bereikt naar eigen zeggen 700 miljoen kijkers.

Betalen met royalty's

De belastingontwijking werkt volgens Somo zo: verreweg het grootste deel van de programmering produceert ViacomCBS in de Verenigde Staten. Voor het vertonen van pakweg Jane the Virgin, Transformers of de Spongebob-film Sponge Out of Water betalen buitenlandse dochterondernemingen en partners het bedrijf royalty’s. Dat geld stroomt niet direct terug naar het productieland, omdat ViacomCBS de uitzendrechten op een fiscaal voordelige plek heeft ondergebracht. In de onderzochte jaren gebruikte het bedrijf onder meer vestigingen op Bermuda en Barbados, ontdekte Somo.

De kunst is vervolgens om de royalty’s zo voordelig mogelijk op de zonnige eindbestemming te krijgen – en dat is waar Nederland in beeld komt. Door soepele regels en een keur aan internationale belastingverdragen is Nederland een van de belangrijkste doorsluislanden van de wereld. ViacomCBS schakelt sinds 2002 zes Nederlandse bv’s in, zo meldt Somo, om wereldwijd royalty’s te verzamelen en door te sturen naar een belastingparadijs.

Zo verdient CBS International Netherlands BV aan de series NCIS, Hawaii Five-O en de film Beauty and the Beast. Van de inkomsten van deze Nederlandse onderneming was 72 procent in 2019 afkomstig uit EU-landen, schrijft Somo. Ook deze landen zien potentiële inkomsten weglekken.

Bescheiden opbrengst

Het Nederlandse voordeel van de constructie bestaat uit een beetje werkgelegenheid en de belasting die de zes bv’s betalen. Volgens afspraken met de Belastingdienst is ViacomCBS sinds 2011 verplicht 0,8 procent van zijn omzet in Nederland achter te laten, als ware het een winstmarge. In 2019 ontving Nederland van de zes bv’s daardoor 10,6 miljoen dollar (8,7 miljoen euro) aan belasting, op een omzet van 1,15 miljard dollar.

Dergelijke afspraken met de Belastingdienst zijn bedoeld om onduidelijkheden tijdens de belastingopgave te voorkomen, zegt hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert van de Universiteit Leiden, die de details over de constructies van ViacomCBS niet kent. “Je kunt je afvragen waarom we überhaupt nog afspraken maken bij constructies bedoeld om belasting te ontwijken.”

De opbrengst mag bescheiden zijn, Nederland verdient dus gewoon geld aan de constructie. Goed nieuws? “Als je sec naar Nederland kijkt, is iedere euro belasting meegenomen. Intussen erodeer je wel de belastinggrondslag van andere landen”, zegt Somo-onderzoeker Maarten Hietland.

Fiscaal feest

Een aantal jaren gebruikte ViacomCBS Nederland niet alleen als doorsluisland, maar ook als fiscale eindbestemming – in het rijtje met Barbados en Bermuda dus. Dat was aantrekkelijk doordat zowel de Amerikaanse als Nederlandse belastingdienst aannam dat de ander belasting zou heffen bij dit type commanditaire vennootschappen (cv’s) – en dus heeft niemand belasting geheven, meldt Somo. Inmiddels zijn de regels zo aangepast dat de zogenoemde cv/bv-constructie niet meer aantrekkelijk is.

Het fiscale feest van ViacomCBS is daarmee nog niet voorbij, want het mediaconglomeraat beschikt over een nieuwe belastingconstructie, ontdekte Somo. De Nederlandse bv’s schuiven de royalty’s tegenwoordig door naar het Verenigd Koninkrijk. Door een truc met afschrijvingen hebben twee dochterbedrijven in dat land een post weten te creëren van 1,2 miljard dollar, die ze kunnen wegstrepen tegen toekomstige winsten.

ViacomCBS reageerde niet op vragen van Trouw en gaf eerder geen commentaar op het toegestuurde rapport.

