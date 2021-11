Markt voor testbedrijfjes is zo grillig als het virus zelf

Alles is economie, dus ook de pandemie. En dat houdt niet op bij de verkoop van mondkapjes en zeeppompen. In recordtempo is ook een levendige bedrijfstak ontstaan in het testen op covid. Die kan nog verder groeien als het kabinet besluit dat het 3G-beleid blijft; dan is ook een negatief testbewijs goed voor het verkrijgen van een QR-code.

In november vorig jaar telde Nederland nog 23 bedrijven en 27 zelfstandige ondernemers die zich op een of andere manier met coronatesten bezighielden, inmiddels zijn er 125 testbedrijven met personeel en 311 zzp’ers in deze branche actief. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK), die deze krant heeft opgevraagd.

De KvK zocht op corona of covid én test in de bedrijfsomschrijving. Dit geeft volgens de belangenbehartiger van ondernemers geen volledig beeld: “Een bestaand bedrijf dat als bedrijfsomschrijving ‘het aanbieden van medische laboratorium diagnostiek’ heeft, kan coronatesten zijn gaan aanbieden zonder de bedrijfsomschrijving te wijzigen”, licht de KvK toe. De organisatie kan niet zien uit welke branche de starters van testbedrijven afkomstig zijn.

Testafname aan huis

De meeste zzp’ers zijn freelance zorgverleners die zich (ook) aanbieden voor het helpen in een bestaande coronateststraat of voor testafnames aan huis. De niet-zzp’ers zijn meestal bedrijven die coronatesten aan consumenten en bedrijven aanbieden. Hoewel het nog een jonge markt is, hebben zich al verschillende grote spelers gevormd. Ze dragen namen als Coronapcrtesten, Bookyourcovidtest of Coronatest. Meestal met .nl erachteraan.

De bekendste is Spoedtest.nl, dat onlangs verdacht werd van fraude met valse vaccinatiebewijzen. Donderdag meldde het ministerie van volksgezondheid dat dit onjuist was. Wel zijn er onrechtmatig herstelbewijzen afgegeven. Het bedrijf heeft meer dan honderd testlocaties, die nu weer open kunnen. Samen hebben de grote partijen honderden testplekken in het land.

Toch is de grote groei er inmiddels wel uit, merkt Peter van Grinsven van digitaal adviesbureau Connaxis. “De markt voor testbedrijfjes consolideert. In het begin was er veel geld mee te verdienen door veel verschillende zelfstandige ondernemers. Die éénpitters zijn grotendeels verdwenen. Een stuk of vijf grote spelers domineren de markt.”

Met Coronavirustest.nu biedt het bedrijf van Van Grinsven een platform dat via een zoekfunctie verwijst naar de testlocaties in Nederland. Daarnaast bevat de site een databank met de eisen voor negatieve testverklaringen per land en is te zien welke laboratoria en prikposten beschikbaar zijn. Het verdienmodel is vergelijkbaar met platforms als Thuisbezorgd of Bol.com: Connaxis ontvangt een commissie van de aangesloten testbedrijven voor iedere doorgestuurde klant.

Uiteenlopende prijzen

De testbedrijven op hun beurt moeten de winst halen uit het palet aan testen die ze in de aanbieding hebben. Prijzen lopen uiteen van zo’n 40 euro voor een snelle antigeen-test tot een kleine 150 euro voor een supersnelle PCR-test plus internationaal reiscertificaat.

Dat veel kleine testbedrijfjes het niet gehaald hebben komt volgens Van Grinsven door de hoge kosten die erbij komen kijken. “Je moet een locatie huren, veel geld steken in software en it, je moet personeel inhuren.” Ook op het gebied van privacy moet de boel op orde zijn. Zo is een datalekprocedure verplicht vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Juridisch adviseurs wijzen bovendien op het belang van het afsluiten van een zogeheten verwerkingsovereenkomst, waarin afspraken staan over de omgang met persoonsgegevens.

Een grote hindernis om op eigen houtje een testbedrijf in de lucht te houden, is de eis van de overheid dat het testuitslagsysteem moet zijn aangesloten op de coronacheck-app. Er zijn bureaus die dat voor ondernemers kunnen regelen maar ook daar gaat alleen de zon voor niks op. Mede daardoor zijn er niet veel cowboys meer over volgens Van Grinsven. “In deze nieuwe markt meldden zich aanvankelijk ook veel opportunisten. Die zijn gestopt omdat ze dachten dat de business wel voorbij was.”

Van Grinsven denkt zelf van niet en wordt daarin bevestigd door de jongste besmettingscijfers. De aanbieders via Testen voor Toegang (Stichting Open Nederland) voerden onlangs al meer dan 400.000 tests per week uit. Sinds woensdag lukt het door de enorme vraag bovendien moeilijk om een testafspraak bij de GGD te maken. Kassa dus voor de commerciële testbedrijven.

Voelt het ergens niet dubbel om geld te verdienen aan het virus? “Nee. Coronavirustest.nu zorgt ervoor dat mensen snel inzicht krijgen in de locaties en prijs van aanbieders. Ons ideaal is om in elke wijk van Nederland een testlocatie aan te kunnen bieden, op loopafstand.”

