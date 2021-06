Markt voor elektrisch rijden groeit, maar echt van harte gaat het niet

Elektrische auto’s leveren de Nederlandse economie al behoorlijk wat op. Door de groei van het wagenpark van stekkerauto’s en bussen, en door de uitbreiding van het netwerk voor laadpalen, stijgt ook het aantal banen in de sector. Over vier jaar zijn dat er naar verwachting twee keer zoveel als nu. Er gaat ook langzamerhand meer geld in om. In Nederland verdienen bedrijven jaarlijks ongeveer 5 miljard euro aan elektrisch rijden. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat).

Volgens de RVO werken er nu 7000 mensen met een voltijdbaan in de sector voor elektrisch vervoer. Dat is een derde meer dan bij het vorige meetmoment in 2018. De banen zijn vooral te vinden bij bedrijven als VDL, Daf en Ebusco, die elektrische bussen bouwen. Ook Nederlandse laadpaalbedrijven – actief in binnen- en buitenland – bieden een groeiende werkgelegenheid. De RVO verwacht dat in het jaar 2025 ongeveer 13.500 mensen in Nederland een baan hebben als monteur, autobouwer of laadpaalexpert in het elektrisch vervoer.

Afzet van hybride modellen neemt weer toe



Mooie berichten zo op het eerste gezicht. Maar de weg naar elektrisch rijden ligt nog vol obstakels. Voordat de stekkerauto dominant zal zijn op het Nederlandse asfalt, zal er nog veel benzine en diesel worden verstookt. Afgelopen vrijdag nog publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek waaruit naar voren komt dat maar weinig Nederlanders binnenkort van plan zijn om een stekkerauto aan te schaffen. Van de huishoudens gaf twee procent aan concrete plannen te hebben om de komende twee jaar een volledig elektrische auto te kopen of te leasen. Zes procent zegt dit ‘misschien’ te gaan doen.

Het Nederlandse wagenpark telde eind maart 177.763 volledig elektrische auto’s en 110.027 plug-in hybrids (auto’s die deels op batterijen rijden en deels op een benzinemotor). Dat is respectievelijk 2 procent en 1,3 procent van de vloot. “Dit jaar is er tot nu toe sprake van een vertraging in het verkoopaandeel”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “Tot dusver was circa 8 procent van de registraties volledig elektrisch, tegenover 20,5 procent in heel 2020.”

Het aantal geregistreerde hybride auto’s steeg daarentegen naar 10 procent, tegenover 4,5 procent in heel 2020. “Nu het mainstreampubliek meer aan de beurt is voor elektrificatie en er steeds meer traditionele modellen worden uitgerust met een stekker, neemt vooral de afzet van hybride modellen weer toe.” Luman verwacht wel dat de vraag naar volledig elektrische auto’s weer zal toenemen: “Dat gebeurt als autofabrikanten hun volledig elektrische modellengamma uitbreiden, de prijzen dalen en ze traditionele modellen uitfaseren”.

Gebrekkige laadstructuur



Vrijwel alle automerken zijn daarmee bezig, maar van harte gaat het niet altijd. Dat komt omdat ze over het algemeen niets aan auto’s met een stekker verdienen. Thomas Ulbrich, de elektrische topman van Volkswagen, gaf onlangs tegen het platform Automotive News toe dat de volledig elektrische ID.4 verliesgevend is. Het produceren van een batterij met een groot rijbereik is kostbaar, grondstoffen zijn duurder geworden en ook de prijzen van chips zijn gestegen, door een enorme schaarste. Volkswagen heeft bovendien moeite om de productielijn van de fabriek in Zwickau – waar de ID.4 van de band rolt – efficiënt te krijgen, zo bekende Ulbrich.

Een andere sta-in-de-weg voor de elektrische revolutie is het laden. Hoewel Nederland volgens de onderzoekers van de RVO “vooroplopen op het gebied van slim laden” is niet iedereen even enthousiast. Transport en Logistiek Nederland (TLN) klaagt over een gebrekkige laadstructuur voor de transportsector. Volgens de brancheorganisatie kan het huidige energienet de toekomstige vraag naar elektriciteit niet aan. “Bovendien kan de prijs van de aanleg van één snellader oplopen tot 500.000 euro. Al heb je honderd elektrische vrachtwagens, je hebt er helemaal niets aan als je ze nergens op kan laden”, verklaart een woordvoerder van TLN.

