Manifest tegen arbeidsdoden moet zorgen voor ‘nul doden op het werk’

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n zestig mensen door arbeidsongevallen, en nog eens drieduizend mensen worden (dodelijk) ziek doordat ze op hun werk gevaarlijke stoffen inhaleerden.

Het aantal arbeidsdoden terugdringen naar nul, onder die doelstelling zetten vakbond FNV en minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) woensdag hun handtekening. Officieel schaart het ministerie zich daarmee achter een manifest van het Europese verbond van Vakverenigingen (ETUC).

Bekende veroorzakers van ‘beroepsziekten’ zijn asbest, diesel en chroom-6. Over de concentratie gevaarlijke stoffen waaraan werknemers ‘veilig’ blootgesteld kunnen worden, ontstond eerder dit jaar een conflict. Vlak voor de zomer stapte FNV uit de SER-commissie ‘grenswaarden gevaarlijke stoffen’. In die commissie schrijven werkgevers en werknemers samen de normen.

Dat doen ze op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook met oog op economische haalbaarheid. FNV vond dat werkgevers te veel oog hadden voor hun portemonnee. De vakbond eiste ook dat de arbeidsinspectie veel scherper op naleving van die grenswaarden moest gaan toezien.

Te vroeg voor verzoening

Het is nog te vroeg voor ‘verzoening’, zegt FNV. Maar er is wel voortgang te zien, complimenteert de vakbond de huidige minister van SZW, Karien van Gennip. “Er is op het ministerie nu veel aandacht voor arbeidsomstandigheden en het werken met gevaarlijke stoffen”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong die bij de ondertekening was.

Karien van Gennip, minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Beeld ANP, Robin Utrecht

Jarenlang negeerden de kabinetten van Rutte de arbeidsomstandigheden, maar deze minister ‘ziet’ die problemen, zegt Jong. De FNV-vicevoorzitter waardeert het dat de minister bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken bracht op Schiphol. Daar verrichten bagage-afhandelaars zwaar lichamelijk werk in met fijnstof vervuilde lucht. Ook bezocht Van Gennip de Workers’ Memorial Day, waar ieder jaar arbeidsdoden worden herdacht. Jong: “Wij willen nu de druk erop houden en resultaten zien.”

Ondanks de mooie doelstelling, zal het manifest de veiligheid op de werkvloer niet vergroten. Minister Van Gennip grijpt de ondertekeningen aan om nog wat meer goede wil te tonen richting de vakbond. “Wij ondertekenen het manifest op verzoek van FNV”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Zij vragen Europese landen om zich te committeren aan de doelstelling van ‘nul doden in 2030’ - en wij ondersteunen die oproep.”

De doelstellingen van het manifest zijn redelijk algemeen geformuleerd. De tien landen die het document tot nu toe ondertekenden verklaren zich bereid tot een ‘gezamenlijke aanpak’ om arbo-ongelukken en beroepsziekten te voorkomen en de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers te verbeteren.

Geen nieuw beleid nodig

“We betreuren het dat FNV uit de SER-commissie gevaarlijke stoffen is gestapt,” zegt de woordvoerder van het ministerie. Maar de ondertekening vandaag leidt niet tot nieuw beleid. “We hebben in Nederland al hele goede wet- en regelgeving”, zegt het ministerie.

Dat er desondanks nog zoveel mensen overlijden als gevolg van hun werk met gevaarlijke stoffen, moet in de eerste plaats door werkgevers worden opgelost. “Zij hebben een zorgplicht en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de afzuiging voldoet en dat hun medewerkers goede beschermende middelen krijgen.”

Voor de vraag of er extra toezicht moet komen, wijst het ministerie naar de Arbeidsinspectie. Daar hebben ze het team dat toeziet op werken met gevaarlijke stoffen al uitgebreid, maar de Arbeidsinspectie gelooft niet in meer controles en boetes. “We beboeten wel, maar liever niet,” zegt de woordvoerder.

Wat dan wel? “Onze inspecteurs overleggen met bedrijven om de aandacht voor veilig werken te vergroten,” zegt hij. Er is ook veel verbeterd, zo wordt in bedrijven waar vroeger veel dieselwalmen, asbest, chroom-6 en pfas rond dwarrelde, nu veel verantwoordelijker gewerkt.

Werkgevers: het is al goed geregeld

En de werkgevers? Die vinden ook dat er geen aanvullende wetgeving nodig is. Landelijk en Europees is dat al goed geregeld. “Het zit ‘m in de uitvoering,” zegt beleidssecretaris Mario van Mierlo, die zich bij werkgeversorganisatie VNO-NCW bezighoudt met werkveiligheid.

Hij hoopt vooral dat FNV zo snel mogelijk weer aansluit bij het overleg over ‘grenswaarden’ van gevaarlijke stoffen. “Voor de uitvoerbaarheid is het belangrijk dat de normen die we daar afspreken, gedragen worden door werkgevers én werknemers.”

Lees ook:

Meer mensen met longkanker door asbest krijgen recht op tegemoetkoming

De tegemoetkoming voor mensen die longkanker kregen door werk met asbest moet ruimhartiger worden. Daarvoor pleit de commissie Lijst beroepsziekten die de minister hierover adviseert. Ze wil dat de regeling ook gaat gelden voor andere beroepsziekten.

FNV stapt uit polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen

FNV trekt zich terug uit het polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen. Volgens de vakbond nemen werkgevers en overheid het overleg niet serieus genoeg.