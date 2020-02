Maken computers ingenieurs straks overbodig?

De metro van Londen is druk, heel druk. En wordt de komende jaren nog drukker. Hoe moet Transport for London, het gemeentelijk vervoerbedrijf van de Britse hoofdstad, dat probleem oplossen? Hoe zorgt het bedrijf ervoor dat het met meer treinen meer mensen vervoert en veilig, accuraat en betrouwbaar blijft?

Een ingewikkeld vraagstuk, waarvoor Transport for London in oktober aanklopte bij ingenieursbureau Arcadis, of beter gezegd: bij een net door Arcadis aangekocht Brits bedrijf. Dat bedrijf gaat eerst gegevens verzamelen over het metrosysteem: over de treinen, de rails, de staat van het spoor, de stations, de dienstregeling, de aantallen reizigers, de verwachte aantallen reizigers, de inzetbaarheid van personeel, het onderhoud van het materieel en nog veel meer. Vervolgens laat het bedrijf zijn modellen, algoritmes en software los op al die data. Uit dat analyse- en rekenwerk moet een advies rollen waar Transport for London mee uit de voeten kan.

Peter Oosterveer, bestuursvoorzitter van Arcadis, ziet veel heil in die aanpak. Hij denkt dat die in een behoefte voorziet. Van luchthavens bijvoorbeeld die meer passagiers te verwerken krijgen of die efficiënter met hun ruimtes en hun start- en landingsbanen moeten omspringen. Van wegbeheerders die de capaciteit van hun wegen willen verhogen. Van spoorwegmaatschappijen die willen nagaan waar en wanneer zij het beste onderhoud kunnen plegen aan hun sporen. Van steden waar het drukker en drukker wordt.

Digitalisering kan het bedrijf schaden

Al die partijen beschikken over veel gegevens over hun eigendommen en het gebruik daarvan. Maak gebruik van die data, analyseer ze, laat er berekeningen op los en de spoorwegmaatschappijen, luchthavens en wegbeheerders kunnen hun sporen, banen en wegen beter gebruiken en onderhouden, zegt Oosterveer.

Digitalisering wordt steeds belangrijker en ook ingenieursbureaus als Arcadis ontkomen daar niet aan, betoogt Oosterveer. Digitalisering kan het bedrijf schaden. In theorie is het mogelijk dat Arcadis’ ingenieurs geen bruggen meer hoeven te ontwerpen omdat computers dat zelf kunnen op basis van gegevens over honderden bruggen die al gebouwd zijn. Aan de andere kant, zegt Oosterveer, biedt digitalisering ingenieursbureaus ook mogelijkheden.

Deze week maakte hij bekend dat Arcadis zijn Britse dochter die aan het rekenen is voor Transport for London (de dochter heet Eams) , samenvoegt met een ander Brits bedrijf (dat Seams heet). Seams doet ongeveer hetzelfde als Eams en stond onder meer een Australisch waterbedrijf bij dat zijn rioleringstelsel wilde verbeteren. Aan die twee bedrijven worden data- en informaticaspecialisten toegevoegd die Arcadis al in dienst had. Samen vormen ze een ongeveer tweehonderd man tellend gezelschap dat Arcadis Gen is gedoopt. Dat blijft onderdeel van Arcadis, maar opereert relatief zelfstandig. Arcadis Gen moet de digitalisering voor Arcadis vorm gaan geven.

Uurtje-factuurtje

Arcadis Gen zal in eerste instantie helpen bij projecten die Arcadis heeft aangenomen, vertelt Oosterveer. Maar op termijn kunnen ook andere ingenieursbureaus, tegen betaling natuurlijk, gebruik maken van de diensten van de digitaliseringsspecialisten. En er is nog een reden waarom Arcadis Gen los van zijn grote moeder opereert, legt Oosterveer uit. “Ingenieurs worden per uur betaald. Het is uurtje-factuurtjebusiness. Met Arcadis Gen willen wij worden betaald naar de mate waarin wij waarde toevoegen.” In andere woorden: als een opdrachtgever veel financieel voordeel haalt met de adviezen van Arcadis Gen, moet die navenant betalen. In nog andere woorden: Arcadis Gen moet worden betaald alsof het een softwarebedrijf is, en geen ingenieursbureau.

Volgens Oosterveer is Arcadis het eerste grote ingenieursbureau dat zijn ambities op digitaal gebied op deze manier vorm geeft. En hij gooit vast een visje uit. “Over twee jaar is het WK Voetbal in Qatar. Dat betekent dat het op de luchthaven van Doha heel druk gaat worden. Arcadis Gen zou kunnen nagaan hoe de luchthaven van Doha die grote toestroom kan verwerken.”

Lees ook:

Computers kunnen straks hele steden ontwerpen.

Bestaan ingenieursbureaus over tien of twintig jaar nog? Je zou toch zeggen van wel. Ingenieursbureau Arcadis moet zich daarom aanpassen.