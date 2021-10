Makelaars blijven de wenkbrauwen fronsen, bijna iedereen biedt boven de vraagprijs

Het is nieuws waarvan iedereen wist dat het ging komen: ook in het derde kwartaal van dit jaar zijn er nieuwe records gevestigd op de woningmarkt. Maar deze keer gaat het niét om prijsstijgingen. Dit kwartaal lag de prijs voor een bestaande koopwoning ruim 19 procent hoger dan vorig jaar in diezelfde periode - nog steeds erg stevig, maar net iets minder dan de 20 procent stijging van vorig jaar.

Het eerste, heel voorzichtige signaal dat de stijgingen eindelijk iets gaan afvlakken? Nou nee. Want de vierkantemeterprijs steeg in het derde kwartaal harder dan ooit. Ook stonden er slechts 16.500 woningen te koop, maar liefst 44 procent minder dan een jaar geleden, minder dan ooit. Het aantal aspirant-kopers dat meer biedt dan de vraagprijs ligt nu op 80 procent, en dat is juist hoger dan ooit.

“Er worden prijzen geboden die ook ons soms de wenkbrauwen doen fronsen”, zegt bestuurslid Lana Gerssen van makelaarsvereniging NVM. Een bestaande woning kostte het afgelopen kwartaal gemiddeld 419.000 euro. De prijs van een nieuwbouwwoning steeg iets minder snel, maar ligt altijd al hoger dan die van een bestaande woning, nu op 455.000 euro.

Geen fleurig beeld

De NVM maakt elk kwartaal de balans op, en de cijfers van dit kwartaal ‘geven wederom geen fleurig beeld’, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. Verkopers kunnen de overwaarde van hun huis weliswaar te gelde maken. Maar veel mensen zien dat de kans dat ze een nieuw huis vinden klein is, en dus zetten ze hun huidige woning niet te koop. Daardoor stokt de doorstroming stokt en wordt een koopwoning voor grote groepen steeds lastiger bereikbaar. “De ontevredenheid bij woningzoekenden loopt verder op.”

De NVM ziet maar één remedie: “Balans in aanbod en vraag haalt de markt van het slot", zoals bestuurslid Gerssen het zegt. Er moet daarom meer gebouwd worden, en wel ‘op maat van de marktvraag'. Dat betekent volgens de NVM dat er vooral meer eengezinswoningen moeten worden gebouwd.

Daarmee neemt de NVM een duidelijk standpunt in in een discussie die eerder deze week opnieuw werd aangezwengeld door het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgens het EIB draait het in de nieuwbouwplannen die nu klaarliggen veel te veel om appartementen en te weinig om eengezinswoningen.

Dat EIB-rapport riep meteen kritiek op. Woningmarktanalisten wezen erop dat Nederland al vijf miljoen eengezinswoningen heeft en slechts 2,6 miljoen gezinnen met kinderen. Het aantal eenpersoonshuishuidens, volgens het CBS nu 3,1 miljoen, neemt intussen gestaag toe.

