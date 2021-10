Mag je als je verkouden bent nou wel of niet naar kantoor? Arbodiensten willen een ‘snotneusregeling’

Bedrijven willen duidelijkheid bij het wel of niet aanscherpen van gezondheidsmaatregelen. “Werkgevers weten niet wat ze moeten. Wat mag en wat niet?”, zegt Jannes van der Velde, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. “Je mag niet vragen naar de vaccinatiestatus van je personeel, maar je moet tegelijkertijd een veilige werkomgeving bieden. Er is meer helderheid in de wetgeving nodig.”

Om het zekere voor het onzekere te nemen, zoeken bedrijven het randje op van wat op privacygebied is toegestaan. Bij verschillende schoonmaakbedrijven en bouwbedrijven mogen medewerkers bijvoorbeeld niet aan de slag voordat ze een geldige QR-code in de coronacheck-app hebben laten zien, meldt BNR Nieuwsradio.

Ook ruimtevaartorganisatie ESA eist een vaccinatiebewijs bij het betreden van hun faciliteiten. “Mensen zijn vrij om zich te laten vaccineren of niet, maar ze moeten een een digitale coronapas tonen voordat ze ESA-faciliteiten betreden”, laat ESA weten.

Vaccinatieplicht ‘op basis van vertrouwen’

Autobedrijf Leaseplan verlangt eveneens gevaccineerd personeel op de burelen, maar zegt dat niet te doen door naar een corona-app te vragen. “Wij doen dat op basis van vertrouwen”, verklaart een woordvoerder van leaseplan desgevraagd.

Bedrijven mogen van hun personeel officieel geen vaccinatiebewijs eisen bij terugkeer naar kantoor. Maar de Arbeidsomstandighedenwet laat geen ruimte om op te treden tegen werkgevers die een coronapas of negatief testbewijs van hun personeel verlangen, liet het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vorige maand weten. Inspecteurs van het ministerie controleren daarom niet.

Sinds 25 september luidt het officiële advies van de rijksoverheid: thuiswerken als het kan, werken op kantoor als dat nodig is. Een wel heel subtiele versoepeling ten opzichte van het overheidsadvies vóór 25 september, dat toen luidde: thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan.

Arbodiensten vragen een ‘snotneusprotocol’

In een poging meer helderheid te krijgen, pleitten arbodiensten maandag voor wat zij noemen een ‘snotneusprotocol’. Werknemers zouden zo via een aantal regels duidelijk moeten maken wanneer personeel met verkoudheidsklachten wel of niet naar kantoor kan komen.

Pleitbezorgers ArboNed en HumanCapitalCare denken dat de gevreesde forse stijging van het aantal corona- en griepgevallen de komende herfst en winter met zo’n protocol kan worden voorkomen. De arbodiensten benadrukken dat het naleven van de ‘basisregels’ het verstandigste en gemakkelijkste is. “Dus was je handen, houd afstand, blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen”, adviseert een arts namens de arbodiensten.

Een piek in het aantal ziekmeldingen is overigens gangbaar rond deze tijd van het jaar. Maar een griepgolf én een coronapiek wil uiteraard niemand. Werkgevers niet en werknemers niet. “Wij denken dan ook dat bedrijven en hun personeel er samen wel uitkomen”, meent Van der Velde van AWVN. Wat het eisen van vaccinatiebewijzen betreft denkt hij dat ‘de soep niet zo heet wordt gegeten’. “Als je snotterig bent, kun je prima teruggrijpen naar thuiswerken.”

Ook werkgeverscombinatie VNO-NCW en MKB Nederland roept op om bij klachten thuis te werken. “Net als bij ‘gewone mensen’ is de ene organisatie daarbij natuurlijk voorzichtiger dan de ander, maar wij hebben momenteel niet het beeld dat werkgevers vaak strengere maatregelen nemen dan de overheid voorschrijft”, verklaart een woordvoerder.

Lees ook:

Overheid treedt niet op tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs eisen van hun personeel

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) kan niet optreden tegen bedrijven die van hun personeel een vaccinatiebewijs eisen om op kantoor te werken. Terwijl dat wel verboden is.