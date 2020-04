Mag een werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten nu we thuiswerken?

Stel, je krijgt iedere maand 350 euro van je werkgever om de reiskosten van en naar werk te kunnen betalen. Mag een werkgever die dan inhouden nu je iedere dag thuis werkt? Dat mag, zegt arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS, die de vraag met regelmaat krijgt. “Veel werkgevers stoppen nu al met het vergoeden van reiskosten.”

En dat is hun goed recht, zegt hij. “Een baas mag de reiskostenvergoeding van een werknemer – bedoeld voor het vergoeden van woon- werkverkeer – stopzetten op het moment dat die kosten niet meer worden gemaakt. En dat geldt nu voor veel mensen die vanuit huis moeten werken.”

Er zijn wel uitzonderingen, zegt Besselink. “Soms zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in de individuele arbeidsovereenkomst specifieke afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding. Zo is in sommige cao’s vastgelegd dat een werknemer die thuis werkt of ziek is toch voor een bepaalde periode de reiskosten doorbetaald moet krijgen. In zo'n geval geldt dat de vergoeding pas mag worden stopgezet na die afgesproken periode.”

Kosten voor koffie en internet

Het valt Besselink wel op dat sommige werkgevers er vrijwillig voor kiezen om de werkgerelateerde reiskosten door te betalen, ook nu het personeel die kosten niet maakt. “Dat doen ze om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de andere kosten die werknemers maken nu ze thuis zitten. Denk bijvoorbeeld aan het stroomgebruik om de laptop op te laden en de kosten voor koffie en internet”, legt hij uit.

Dat vrijwillig doorbetalen van de vergoeding mocht een werkgever tot voor kort maar voor maximaal zes weken. Maar door de economische gevolgen van het coronavirus is besloten dat een werkgever de reiskosten op het moment dat die niet worden gemaakt voor onbepaalde tijd mag vergoeden.

Besselink: “Wat de reiskostenkwestie lastig maakt voor werkgevers is dat hun werknemers vaak op verschillende manieren de reiskosten vergoed krijgen. De ene werknemer krijgt een vast bedrag per maand, de ander declareert aan het eind van de maand gemaakte kosten per kilometer en weer een ander heeft een ov-kaart met daarop een abonnement dat door de werkgever wordt betaald”, zegt Besselink. “Dat is lastig maar toch is het voor de werkgever zaak om één lijn te trekken in het beleid. Daarmee voorkom je ook discussies.”

Een verkapt deel van het nettoloon

Werknemers waarvan de reiskostenvergoeding is stopgezet, terwijl ze toch nog af en toe op hun werkplek worden verwacht hebben alsnog recht op een passende reisvergoeding, stelt de arbeidsjurist. “Sommige bedrijven gaan nu werken met een dagvergoeding voor de reiskosten. Werknemers die sporadisch moeten reizen voor werk, kunnen op die manier toch hun reiskosten declareren”, zegt Besselink. “Een werkgever mag niet weigeren om die gemaakt reiskosten te vergoeden.”

Al uitbetaalde reiskostenvergoeding zal een werkgever niet snel kunnen terugvorderen. “Het is dan al betaald, en de werknemer wist niet dat hij of zij er geen recht op had", zegt Besselink.

Heel soms komt het dan nog voor dat een werkgever ooit afspraken heeft gemaakt met een werknemer om extra loon te betalen onder het mom van de reiskostenvergoeding. “Dat zie je nu niet meer zo vaak omdat het door strengere regelgeving flink aan banden is gelegd”, zegt Besselink. Dan is de vergoeding eigenlijk een verkapt deel van het nettoloon, legt hij uit. “In zo’n geval mag de werkgever niet zomaar de vergoeding stop zetten maar moeten werkgever en werknemer met elkaar in gesprek over een oplossing.”

Lees ook:

De reis kan niet doorgaan, toch mag de baas eisen die vakantiedagen gewoon op te nemen

Een baas mag werknemers vragen om vakantiedagen op te nemen, nu geplande reizen niet door kunnen gaan. Hoe zit dat?