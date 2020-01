Macron en Trump doen water bij de wijn

Onder Amerikaanse druk heeft Frankrijk toegezegd de belasting voor grote techbedrijven uit te stellen. De Verenigde Staten waren verbolgen over deze belastingen en dreigden om vanaf eind januari hoge invoerheffingen in te stellen op Franse wijn en kaas.

In een telefoongesprek deden de Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump beiden water bij de wijn. De overeenkomst wordt een wapenstilstand genoemd, door ING bijvoorbeeld, waarmee escalatie van een handelsconflict is voorkomen.

Dat zijn begrippen die na achttien maanden handelsoorlog tussen China en de VS bekend in de oren klinken. Ook nu lijken de VS meer binnen te halen dan de ander. De VS dreigden en trekken dat dreigement nu weer in. Frankrijk daarentegen moet een principieel punt inslikken.

Tweemaal zo duur

De ruzie ontstond toen Frankrijk vorig jaar belasting ging heffen op de digitale dienstverlening van techbedrijven die meer dan 25 miljoen euro in Frankrijk omzetten en wereldwijd boven de drempel van 750 miljoen euro uitkomen. In de praktijk zijn dat veel Amerikaanse concerns, zoals Amazon of Google’s moederbedrijf Alphabet. Zij moeten 3 procent betalen over de omzet in Frankrijk. Frankrijk introduceerde de wet uit frustratie over het uitblijven van Europese belastingen voor de digitale sector.

De VS dreigden vervolgens invoerheffingen tot 100 procent in te stellen op 2,4 miljard aan Franse exportproducten, zoals wijn en kaas. Deze goederen zouden dus tweemaal zo duur worden in de VS.

Frankrijk weigert de belastingwet voor techbedrijven volledig in te trekken, meldt een Franse functionaris aan The Wall Street Journal. Mogelijk wordt alleen de invordering van de belasting uitgesteld.

De VS en Frankrijk zullen het uitstel benutten om aan een bredere overeenkomst te werken. Dat gebeurt vandaag al tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos, waar de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Franse minister van financiën elkaar spreken. Moeilijke gesprekken zijn dat, volgens minister Bruno Le Maire.

‘Nu is Europa aan de beurt’

“Amerika is aan het winnen zoals nooit tevoren”, zei Trump gisteren in Davos. Hij verwees naar het eerste handelsakkoord tussen China en de VS van vorige week en naar het eerder afgesloten handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Dit vernieuwde ‘Nafta’ heet USMCA en kwam vorige week door de Amerikaanse senaat. Daarbij komt nu dus het Franse succesje.

Analisten voorspellen dat de VS dit jaar de EU op de korrel nemen. “Nu is Europa aan de beurt”, schreef kredietverzekeraar Euler Hermes laatst. Trump zal namelijk niet accepteren dat het handelstekort van de VS met Europa richting de 200 miljard dollar gaat. Vooral Duitsland zorgt ervoor dat Europa veel meer exporteert naar de VS dan omgekeerd. Daarom is ook de Duitse autosector een prominent doelwit van Trump.

Het risico dat een conflict tussen de VS en Frankrijk uitmondt in een handelsoorlog met de hele EU is afgenomen door deze wapenstilstand, meldt ING. “Maar de handelsrelaties tussen de EU en de VS blijven gespannen. Het conflict over subsidies voor vliegtuigbouwers Airbus en Boeing moet bijvoorbeeld nog worden opgelost.” ING waarschuwt dat een handelsconflict tussen de EU en de VS de wereldeconomie flinke schade kan bezorgen.

Lees ook:

China belooft Trump veel maar garandeert niets

Bijna het hele wensenlijstje van Donald Trump komt voorbij in het handelsverdrag met China. Of China alle beloftes nakomt is de vraag.

Canada en VS sluiten toch nog een akkoord

Eind 2018 kreeg het handelsverdrag Nafta een tweede leven als de ‘United States-Mexico-Canada Agreement’. Binnenkort zet Trump zijn handtekening.