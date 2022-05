Maaltijdbezorgers dwingen hun zwaarbevochten arbeidscontracten toch niet af. Hoe kan dat?

Vorig jaar maart liet vakbond FNV weten dat 285 Deliveroo-bezorgers bereid waren om naar de rechter te stappen om een vast contract af te dwingen. Tot nu toe heeft nog niemand dat gedaan.

Wel heeft een handvol bezorgers, riders genoemd, het bedrijf benaderd met vragen over een arbeidscontract. “Het gaat om een minuscuul aantal van de bijna vijfduizend bezorgers met wie we momenteel werken”, benadrukt een woordvoerder. Deliveroo heeft deze bezorgers niet in dienst genomen. FNV is voor hen nog geen rechtszaak begonnen.

En waar zijn de andere circa 285 bezorgers gebleven die volgens FNV bereid waren een contract af te dwingen? “Van die groep zijn er een hele hoop afgehaakt”, moet Saraya van der Geer, organizer bij FNV toegeven. Hoeveel maaltijdbezorgers de vakbond nu nog bijstaat, wil ze niet zeggen. “Het zijn er niet meer zo veel.”

Deliveroo vecht de uitspraak aan

Dat heeft deels te maken met het hoge verloop onder de maaltijdbezorgers. Het kan ook koudwatervrees zijn. Want een stap richting de rechter is niet niks, dat moet je durven.

De vakbond bepleitte de afgelopen jaren wel al met succes dat de maaltijdbezorgdienst zich gedraagt als een werkgever. Want Deliveroo bepaalt de hoogte van het loon en bemoeit zich met hoe het werk gedaan moet worden. Werkgevertrekjes. Dat vindt de rechter ook. In hoger beroep oordeelde de rechter dat maaltijdbezorgers recht hebben op een arbeidscontract. Maar Deliveroo vecht deze uitspraak aan.

Liever autonomie dan inkomenszekerheid

De belangrijkste reden dat de maaltijdbezorgers niet massaal een arbeidscontract claimen, zegt onderzoeker Niels van Doorn, is en blijft dat veel bezorgers niet per se een arbeidsovereenkomst willen, omdat er naast voordelen ook nadelen aan zitten. Veel maaltijdbezorgers verkiezen wat zij zien als autonomie boven de inkomenszekerheid en bescherming van een arbeidscontract.

Van Doorn doet bij de Universiteit van Amsterdam al jaren onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van platformwerkers en bracht zelf ook een tijdje maaltijden rond. “Het is laagdrempelig werk voor iedereen. Ook voor mensen die de taal niet goed spreken want je hoeft niet eens te solliciteren”, zegt Van Doorn.

Het werk, zo weet hij, wordt voornamelijk gedaan door migranten. “Zuid- en Oost-Europeanen. Maar vooral mensen van buiten de Europese Unie die met een studentenvisum naar Nederland komen. Vaak jonge mannen uit Bangladesh, Nigeria, India en Pakistan.”

Bezorger binnen enkele seconden beslissen over opdracht

Voor internationale studenten buiten de EU pakt het zzp’er zijn goed uit. Zij mogen volgens de wet maar 16 uur per week voor een Nederlandse werkgever (in loondienst) werken omdat ze hier zijn om te studeren. Als zzp’er vervalt die regel, dan kunnen ze zoveel werken als ze willen.

De bezorgers kunnen zelf bepalen wanneer en hoelang ze werken door in te loggen via een app. Als een klant een pizza bestelt, krijgen de beschikbare bezorgers – op basis van een algoritme – om de beurt de vraag of ze die voor een door Deliveroo vastgestelde prijs willen ophalen en afleveren bij de klant. De bezorgers krijgen een beperkt aantal seconden om die keuze te maken, daarna gaat de ‘aanbieding’ naar een volgende bezorger, legt Van Doorn de werkwijze uit.

Deliveroo betaalt de bezorgers niet voor het stand-by staan. De bezorgers krijgen ook niets voor de tijd dat ze moeten wachten bij een restaurant tot de maaltijd klaar is. Maar de riders hebben vaak geen beter alternatief, zegt Van Doorn. “Hoewel dit laagbetaald werk is kan het nog veel erger. De bezorgers vrezen dat ze in een slachterij, distributiecentrum of in de land- en tuinbouw slechter af zijn.”

Een WhatsAppgroep met maaltijdbezorgers

Ook is er een grote groep maaltijdbezorgers die helemaal niet weet wat hun rechten zijn of dat ze kunnen aankloppen bij de vakbond. Zelf zit Van Doorn in een WhatsAppgroep met maaltijdbezorgers. “Toen FNV de rechtszaak in hoger beroep won, werd er door een vakbondslid in die groep gevraagd je te melden als je een arbeidscontract wilde claimen. Nou. Gewoon krekels in die groep. Echt niemand reageerde. Al kunnen ze natuurlijk ook op de link hebben geklikt zonder iets te zeggen.”



Later hoorde hij riders vaak zeggen: “Als ik een minimumloonbaantje wil, dan ga ik wel naar Thuisbezorgd”. Daar krijgen bezorgers wel een arbeidsovereenkomst, al is dat een enorm uitgeklede versie, benadrukt Van Doorn.

Dat de riders soms weinig verdienen, als er voor een bestelling bijvoorbeeld veel beschikbare bezorgers in de buurt zijn, is een prijs die ze bereid zijn te betalen. Ze zien het als iets dat ze toch maar tijdelijk doen, ook al doen ze het vaak langer, weet Van Doorn.

Deliveroobezorger Wouter van der Weerd werkt voornamelijk als het buiten koud is om zo meer inkomen te genereren. Beeld Bram Petraeus

Maaltijdbezorger Wouter van der Weerd: Ik verdien te weinig om zelf voor mijn pensioen te sparen

Hij werkt sinds vorig jaar januari als bezorger bij Deliveroo, en dan voornamelijk als het buiten koud is, verklapt Wouter van der Weerd (35). Want dan blijven de meeste maaltijdbezorgers in Almere liever thuis, waardoor hij meer kan verdienen. Hij krijgt betaald per maaltijd die hij aflevert. En staat nu net als de rest van zijn collega’s ingeschreven als zelfstandige zonder personeel. Slaat nergens op als je het hem vraagt. “Deliveroo bepaalt eenzijdig wat ik verdien, als zelfstandige zou je dat toch zeker zelf mogen bepalen.”

Bovendien heeft Deliveroo de macht om hem – als hij een incomplete bezorging aflevert of om wat voor reden dan ook een keer te laat bij een hongerige klant aankomt – opdrachten te ontzeggen door zijn account te bevriezen. “Welke echte zelfstandige zou zichzelf nou op die manier buiten spel zetten?”, zegt hij.

Waarom hij het werk dan toch blijft doen? “Het is heerlijk. Je bent sportief bezig en komt veel in aanraking met mensen.”

Van der Weerd heeft inmiddels besloten dat hij, bijgestaan door FNV, naar de rechter gaat om een arbeidscontract af te dwingen. “Ik wil gewoon inkomenszekerheid, een pensioen opbouwen. Op dit moment verdien ik echt te weinig om daar zelf voor te sparen.”

