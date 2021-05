Lynk & Co mikt met (deel)abonnement op nieuwe generatie autogebruiker

Hoe de auto hier ooit is binnengekomen is een raadsel en hoe hij er weer uit kan ook. Maar hij staat er, de Lynk & Co van het type 01, gekooid als een wild dier in de showroom aan het Amsterdamse Rokin. Lynk & Co? Jawel, zo heet het nieuwste automerk op de Nederlandse markt. Telg van de Chinese autofabrikant Geely en naaste familie van het Zweedse Volvo, dat ook onderdeel van Geely is.

De 01 is een compacte SUV die in zowel hybride- als in een plug-in hybride-versie verkrijgbaar is. Maar dat is allemaal zo nieuw niet. Er is een andere noviteit: op deze auto kun je namelijk een abonnement nemen én je kunt hem delen. Telma Negreiros, hoofd communicatie van Lynk & Co Europa, vindt dat het de hoogste tijd is om de aartsconservatieve auto-industrie met iets nieuws wakker te schudden.

Zit de mobiele mens op een auto met abonnement te wachten?

Negreiros: “We moeten kijken hoe het gaat maar de eerste tekenen stemmen zeer positief. Omdat de 01 ook te koop is, hadden wij geschat dat 70 procent van onze klanten een abonnement wil en 30 procent de auto wil kopen. Inmiddels blijkt dat 90 procent een membership wil en dat 10 procent gaat voor aanschaf. Wij zitten nu een jaar in Europa en rekenden voor dat eerste jaar op 9000 afgeleverde auto's. Dat zijn er te weinig. Er moeten al auto’s worden bijgebouwd.”

Wat krijgt de klant die ‘lid wordt’ van Lynk & Co?

“Voor 500 euro per maand rij je een premium compacte SUV. Voor dat bedrag hoef je alleen de brandstof en stroom te betalen. Net als bij leasen zitten alle andere kosten, zoals onderhoud en verzekeringen, bij de prijs in. Maar anders dan bij leasen stimuleert ons model het delen van je auto. Via een digitaal netwerk is jouw 01 op ieder gewenst moment te delen. Iemand anders kan ’m via een app ‘bestellen’. Door de auto ook voor een zelfgekozen tarief te delen met jouw buren of vrienden kun je hem weer terugverdienen. En hij is maandelijks opzegbaar.”

Willen mensen niet uiteindelijk een auto lekker voor zichzelf?

“Wie dat wil kan hem dus ook kopen. Hij kost 39.000 euro. Dat 90 procent van onze klanten dat niet wil, zegt iets over een nieuwe generatie autorijders die niet zo hecht aan bezit maar meer aan duurzaamheid. De auto-industrie doet al 120 jaar hetzelfde, maar de tijden zijn aan het veranderen.”

Een nieuw merk, een nieuw concept. Hoe gaat u dat aan de man en vrouw brengen?

“Een merk bouwen kost tijd en wij gaan ongetwijfeld ook fouten maken. Dat hoort erbij. De boodschap brengen is inderdaad wel moeilijk. Mensen moeten er echt aan wennen.”

Wie zijn die mensen eigenlijk? Wat is de doelgroep van Lynk & Co?

“Ik zeg altijd: mensen die jong zijn van hart. Mensen die klaar zijn voor ontwikkeling en verandering.”

Concerngenoot Volvo biedt ook abonnementen, andere fabrikanten zullen er eveneens over nadenken. Vreest u de concurrentie?

“Ach, als je copycats krijgt ben je goed bezig, toch? Het is ook naïef om te denken dat anderen dit niet ook gaan doen. Maar wij vrezen niet. Wij zijn klein en schoppen graag tegen de grote jongens aan. De autowereld is een conservatieve, door mannen gedomineerde wereld. Ook dat doen wij hier anders. Bij Lynk & Co is de verhouding man-vrouw fiftyfifty. Als het publiek verandert moet dat in het bedrijf zijn terug te zien. Wij hebben tijdens Covid ook gewoon driehonderd mensen aangenomen. Ik vind het spannend om deel uit te maken van een eigenwijs merk dat de arrogante industrie durft uit te dagen. Zo van: Wij hebben iets moderners bedacht en het wordt tijd dat jullie daar in meegaan.”

Lees ook:

Van koptelefoon tot keukenmachine, je kunt op bijna alles een abonnement nemen

Kunstbloemen, spijkerbroeken of koptelefoons. Er is allemaal een abonnement op te nemen. Is dat duur of duurzaam?