Luxevilla’s schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Vakantiehuisjes zijn interessante beleggingsobjecten’

De 72 hagelnieuwe villa’s op vakantiepark Landal Berger Duinen, pal tegen de kust van Schoorl in de gemeente Bergen, zitten al vol, en zijn nog wekenlang volgeboekt, ziet de receptioniste op haar computer. Het park is pas een paar dagen open, en het is er al stervensdruk. “Hoewel”, zegt ze. “Dit weekend hebben we nog één huisje vrij, zie ik. Wel opschieten, hoor, ze zijn nogal populair.”

Er worden huizen gebouwd. Honderden, de ene nog luxer dan de ander. Niet om in te wonen, maar om vakantie in te vieren. In de voorbije maanden openden zeker tien nieuwe vakantieparken de deuren, ziet vergelijkingssite Parkvakanties.nl, van uitbaters als Landal, Roompot, Europarcs, Dutchen, Dormio en ga zo maar door. Er komen meer parken aan, in het Zeeuwse Nieuwvliet-Bad bijvoorbeeld, en in Voorne-Putten in Zuid-Holland, of in Euverem in Limburg.

Allemaal parken binnen hetzelfde segment: ruim van opzet in een natuurrijke omgeving aan het water of tegen bosranden, met vrijstaande huizen om je vingers bij af te likken. En de hele zomer volgeboekt, zoals de coronacrisis vrijwel ieder luxe vakantiepark in ons land bepaald geen windeieren heeft gelegd. De bezettingsgraad van de ruim vijfhonderd luxeparken nadert ook mét die nieuwe huisjes de 100 procent, hoger dan andere zomers. Toch opvallend, vindt Laurens Taekema van Parkvakanties. “Nederlanders vieren natuurlijk vaker vakantie in eigen land, maar er zijn ook veel minder buitenlanders deze zomer.”

Bubbelbad en sauna

Een luxevilla met bubbelbad en sauna in de Hollandse natuur is almaar populairder geworden door alle coronabeperkingen, ziet Taekema. “Parken zijn ook buiten de vakanties voller, we werken toch vanuit huis. Wij zijn ook verrast, hoor. ‘Dat meen je niet, weer een nieuw park!’, roepen we vaak. Ik ben benieuwd of we straks niet met een groot overschot kampen, als de crisis voorbij is.”

Daar lijkt het antwoord al op gevonden. Uitbaters en ook projectontwikkelaars hebben dollartekens in de ogen, en verkopen vakantiehuisjes bij oplevering soms linea recta aan particulieren, die ze zelf betrekken als vakantiestek, of zelf verhuren. Zo zijn nagenoeg alle 124 vakantiehuisjes van het nieuwe Dormio-park in Nieuwvliet-Bad, gebouwd door ontwikkelaar Factor Architecten al verkocht nog voordat de eerste steen gelegd is. Vakantievilla’s gaan voor een miljoen euro over de toonbank, waar zowel de uitbater als de ontwikkelaar goed van boert. Zo gaat het vaker.

“Vakantiehuizen zijn een interessant beleggingsobject, zeker met deze lage rente”, zegt Cees-Jan Pen, lector van de Ondernemende Regio aan de Fontys Hogeschool. “Maar die huisjes worden gekocht door een doelgroep die je je doet afvragen of zulke beleggingen niet een beetje wringen, met de woningnood in het achterhoofd.”

Waarom geen woningbouw

Dat vinden ze ook in de gemeente Landsmeer nabij Zaandam, waar ophef is over de bouw van meer dan honderd nieuwe vakantiehuizen tegen een weiland langs de A10. Waarom geen nieuwe woningen daar in plaats van vakantiehuisjes, vraagt de SP-fractie van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich af. De korte versie: te dicht tegen de snelweg, verdedigt de gemeente Landsmeer, en zo zijn er nog tal van redenen waardoor woningbouw daar volgens het bestuur niet mogelijk is. Ook speelt het bestemmingsplan vaak parten in dit soort situaties.

Eerlijk is eerlijk, zegt ook lector Pen; de meeste plekken waar nu een park uit de grond wordt gestampt lenen zich niet voor woningbouw, je zit daar afgelegen, voorzieningen zijn niet om de hoek. Zo erg wringen die vakantiehuisjes dus ook weer niet.

Niet wat betreft woningnood, wel wat betreft de natuur, zegt Pen. Hij wijst op het Kustpact dat provincies, kustgemeenten en natuur- en milieuorganisaties vier jaar geleden hebben afgesloten om in zones langs de kust, van Zeeland tot en met de Waddeneilanden, de bouwwoede een halt toe te roepen. Geen hotels en bungalowparken meer ter bescherming van de natuur, de biodiversiteit, het aanzicht en de toegankelijkheid van de kust.

Binnenwateren

Maar ontwikkelaars verplaatsen hun bouwplannen naar binnenwateren. Gemeenten aldaar ontvangen ze met open armen. Een nieuw vakantiepark is goed voor de werkgelegenheid en detailhandel, vindt men. Soms tot ontsteltenis van de lokale bevolking: bewoners langs het Zeeuwse Veerse Meer wisten al de nodige bouwprojecten te blokkeren.

“De kortetermijnvisie prevaleert”, zegt Pen. Leuk, zo’n groot park, maar zóveel parken, dat wordt schadelijk voor natuur en omgeving, met kustgemeenten als Noordwijk en Zandvoort als absoluut horrorscenario. In beide badplaatsen is de balans tussen leefbaarheid en toerisme gaandeweg verstoord geraakt. Volgens Pen dienen uitbaters hun verantwoordelijkheid te nemen. “Tegenover al die nieuwe parken liggen nog tientallen oudere parken te verpauperen. Dat is heel krom. Waarom niet eerst het oude opknappen? Dat is pas écht duurzaam denken.”

Lees ook:

Bouwstop op delen van Noordzeekust

Er komt een bouwstop langs delen van de Noordzeekust, van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Dat staat in een nationaal Kustpact, dat provincies, kustgemeenten en natuur- en milieuorganisaties hebben afgesloten.

Een huisje voor de zomervakantie is duur - en wordt nóg duurder

Wie zekerheid wil voor de zomer, kiest voor een vakantiehuis in Nederland. Dat wordt steeds duurder.