Lp na decennia weer populairder dan cd: ‘Mooi drukwerk en de speciale luisterervaring’

De vinylplaat blijft groeien in populariteit. Nederlandse muziekwinkels verkochten vorig jaar voor bijna 17 miljoen euro aan langspeelplaten (lp’s), volgens gegevens van de branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI. Voor het eerst in decennia gaven consumenten meer uit aan lp’s dan aan cd’s.

Waarom een plaat van 20 euro kopen als een cd goedkoper is en minder kwetsbaar is in gebruik? “Leg een vinylplaat naast een cd en mensen zullen altijd die plaat oppakken om te bekijken”, zegt Anouk Rijnders, commercieel directeur van platenperserij Record Industry in Haarlem. “Het is de combinatie van mooi drukwerk, gekleurd vinyl en de speciale luisterervaring.” In een tijd waarin muziek streamen de norm is, en mensen vaak niet weten waar ze naar luisteren, is er een verlangen naar tastbaarheid en kwaliteit, meent Rijnders.

Dj-cultuur

Vinylconsumenten zijn vooral liefhebbers van grote artiesten. Zo brengen Adele, Ed Sheeran en Kendrick Lamar hun nieuwe muziek niet alleen digitaal, maar ook op vinyl uit. Een ander deel van de klanten koopt heruitgaven van oude muziek, in jargon: reissues. En ook jongeren en fans van hardcore- en dancemuziek houden van platen. Dj’s draaien vaak met vinyl. Zoals Mo Wrights, die de groei mede verklaart door de verspreiding van dj-cultuur. De speciale vinyluitgave van het dancefestival Tomorrowland, die tijdens de coronapandemie werd uitgebracht, was binnen een paar uur uitverkocht.

Sinds de zomer van vorig jaar zijn de verkopen opvallend snel gestegen. Dat komt, zegt Rijnders omdat de theaters zijn gesloten en festivals werden afgelast. Muziekliefhebbers steunen hun favoriete artiesten door meer platen te gaan kopen.

200 miljoen euro

Kleine, onafhankelijke labels persen graag op vinyl. “We hebben een artiest die duizend platen verkoopt en daar 10.000 euro mee verdient”, zegt Chris Roorda, directeur van de tweede platenperserij die Nederland rijk is: Deepgrooves in Leeuwarden. “Voordat je zo’n bedrag verdient met streaming, heb je 100 miljoen streams nodig. Dan heb je een wereldhit.” Met vinyl kunnen bands goed verdienen, nu zij niet kunnen optreden.

Deepgrooves breidt zijn zaken uit. “Normaal gesproken duurt het acht weken om een plaat uit te brengen”, zegt Roorda. “Omdat het zo druk is, zijn dat nu zestien weken.” Anouk Rijnders: “Er zijn dagen dat we drie keer zo veel orders binnen krijgen dan dat we op een dag kunnen persen en verpakken.”

Volgens Roorda is de omzet in vinyl in werkelijkheid een stuk hoger dan branchevereniging NVPI meldt. Alle belangrijke digitale muziekverkopers staan in de lijst van de vereniging, maar niet alle winkels met vinyl. “Wij leveren aan klanten en labels die hun cijfers niet doorgeven en dus niet worden meegerekend”, zegt hij. De 10 miljoen platen die per jaar in Nederland worden geperst, hebben een waarde van 200 miljoen euro. Een deel daarvan is voor de Nederlands markt.

