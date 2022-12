Loonsverhogingen? Die zijn er al en het worden er nog meer

Het heeft even geduurd, vrij lang zelfs, maar dit weekend voegde ook minister van financiën Sigrid Kaag zich in het koor dat werkgevers oproept om hogere lonen te betalen aan hun werknemers. Veel economen en instanties gingen haar al voor, met als meest opvallende: De Nederlandsche Bank (DNB). Bij monde van president Klaas Knot roept DNB al jaren dat de lonen best omhoog kunnen.

Met haar oproep bepleit Kaag iets dat menig werkgever al doet. Kijk maar naar een aantal cao’s dat dit jaar is afgesloten. Werknemers in de metalektro-industrie krijgen er in anderhalf jaar tijd 9 procent bij, plus een eenmalige uitkering van 1080 euro. Schilders gaan er over een week ruim 10 procent op vooruit.

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de lonen met 8,45 procent (over 18 maanden) en keren werknemers eenmalig 2000 euro uit. De cao’s die in november zijn afgesloten zijn gemiddeld goed voor een loonsverhoging van 6,4 procent, meldde werkgeversvereniging AWVN. Een jaar geleden lag die verhoging gemiddeld op ongeveer 2,5 procent.

Dat forse loonsverhogingen ook onderdeel zullen zijn van de cao’s die komend kalenderjaar worden afgesloten, lijdt geen twijfel. Vakbond FNV heeft al vast fors ingezet: 14,3 procent erbij om de koopkracht van werknemers op peil te houden en het koopkrachtverlies te compenseren dat al geleden is. Dat verlies kan best groot zijn voor werknemers die vallen onder een cao die anderhalf of twee jaar geleden is afgesloten.

Stakingen bij Etos

Op dit moment woedt bij de drogisterijen een strijd om hoger loon. De winkelmedewerkers van Etos hebben net een week van stakingen achter de rug. “Ik kijk er met trots op terug", zegt FNV-bestuurder Cindy Onvlee. “Meer dan honderd winkels hebben de deuren gesloten. En dan moet je weten dat de werknemers dat met pijn in het hart doet, want ze zijn enorm loyaal aan de werkgever. Maar het personeel van Etos, Kruidvat, Trekpleister en Holland & Barrett is terecht zeer ontevreden over zijn schrikbarend lage lonen. Vaak is dat minimumloon of net iets erboven.”

Bij Etos wil het personeel er structureel 10 procent bij. Het laatste bod van de werkgevers is volgens FNV 3 procent. Dat veel werkgevers waarschijnlijk geen 14 procent, maar wel een flinke loonsverhoging zullen accepteren, lijdt echter weinig twijfel. Ze moeten wel. Nog altijd staan bedrijven te springen om personeel. Wie mensen wil werven of behouden, zal diep in de buidel moeten tasten.

Deels willen de werkgevers ook wel. Uit onderzoek van AWVN onder 170 bedrijven bleek dat ruim twee derde van de bedrijven werknemers dit jaar iets extra’s geeft vanwege de inflatie. Soms in de vorm van een permanente loonsverhoging, soms in de vorm van een tijdelijke verhoging en soms een eenmalige uitkering bovenop de bedragen die al in de cao zijn afgesproken.

Bedrijven kunnen het betalen

Kunnen bedrijven dat dan wel betalen, na de coronacrisis en met de huidige inflatie en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen? Door de bank genomen wel, stelt DNB-chef Klaas Knot al jaren. Dat komt vooral doordat het deel van de bedrijfsinkomsten dat naar werknemers gaat de afgelopen drie decennia steeds kleiner is geworden terwijl het deel van die opbrengsten dat naar de bedrijven zelf en naar hun aandeelhouders gaat is gegroeid.

Daarbij: afgelopen week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de Nederlandse bedrijven samen in het derde kwartaal hun hoogste brutowinst ooit behaalden. Toegegeven: een deel van die winsten werd in het buitenland behaald – vooral door de petrochemische industrie – en het blijven gemiddelden, maar door de bank genomen kunnen veel bedrijven zich een flinke loonsverhoging best veroorloven.

Sterk gestegen kosten

Natuurlijk zijn er ook bedrijven waarvoor dat niet geldt. Dat zijn ondernemingen die kampen met sterk stijgende kosten die zij niet of slechts gedeeltelijk kunnen doorberekenen aan hun klanten, bedrijven die last hebben van de hoge energieprijzen of ondernemingen die vrezen dat ze het moeilijk gaan krijgen nu de economie lichtjes krimpt.

Ja, voor hen ligt de zaak wat anders. Maar ook voor hen geldt: als er weinig wordt betaald, wordt de kans dat werknemers vertrekken groter en de kans dat er nieuw personeel binnenkomt kleiner. Onvlee: “In de drogisterijbranche werken zo'n tienduizend mensen. Maar je ziet nu al dat werknemers massaal weglopen, naar een andere baan.”

Betere beloning militairen De VVD noemt het een ‘kerstboodschap’ op Twitter. Staatssecretaris Christophe van der Maat (defensie) stopt liefdevol cadeautjes van het kabinet voor de militairen in kerstsokken: hyperdrones, raketartillerie, fregatten én een betere beloning. “Wat is het een onrustig jaar geweest”, zegt Van der Maat. “Daarom kiest het kabinet voor heel veel geld voor defensie.” De kerstboodschap wordt op Twitter met hoon en ergernis ontvangen. “Ik kan het bijna niet geloven, maar het is echt waar: de VVD bestaat het om de Kerstman wapens onder de kerstboom te laten leggen…”, schrijft voormalig PvdD-Kamerlid Marianne Thieme. Een ‘toondoof-veramerikaniseerd-populistisch-politiek-commerciële hel is dit’, aldus columniste Emine Ugur. Opvallend is dat de bewindsman ermee pronkt dat er voor het defensiepersoneel een betere beloning wordt uitgetrokken. In de defensie-cao is 8,5% meer loon afgesproken, plus een eenmalige uitkering van 1750 euro bruto. In veel andere publieke sectoren, zoals streekvervoer, thuiszorg, jeugdzorg en gemeente-ambtenaren, ligt een forse loonsverhoging echter moeilijk wegens gebrek aan budget. Esther Lammers

