Loonsverhogingen? Die zijn er al en er komen er nog meer

Het even geduurd, vrij lang zelfs, maar dit weekend voegde ook minister van financiën Sigrid Kaag zich in het koor dat werkgevers oproept om hogere lonen te betalen aan hun werknemers. Veel economen en instanties gingen haar al voor, met als meest opvallende: De Nederlandsche Bank (DNB). Bij monde van president Klaas Knot roept DNB al jaren dat de lonen best omhoog kunnen.

Zal Kaag gehoor vinden? Dat gehoor heeft ze al voor een flink deel gekregen. Kijk maar naar een aantal cao’s die dit jaar zijn afgesloten. Werknemers in de metaalelektro-industrie krijgen er in anderhalf jaar tijd 9 procent bij plus een eenmalige uitkering van 1080 euro.

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de lonen met 8,45 procent (over 18 maanden) en keert werknemers eenmalig 2000 euro uit. Schilders gaan er over een week ruim 10 procent op vooruit. De cao’s die in november zijn afgesloten zijn gemiddeld goed voor een loonsverhoging van 6,4 procent, meldde werkgeversvereniging AWVN onlangs. Een jaar geleden lag die verhoging gemiddeld op ongeveer 2,5 procent.

Dat forse loonsverhogingen ook onderdeel zullen zijn van de cao’s die komend kalenderjaar worden afgesloten, lijdt geen twijfel. Vakbond FNV heeft al vast fors ingezet: 14,3 procent erbij: om de koopkracht van werknemers op peil te houden en het koopkrachtverlies te compenseren dat al geleden is. Dat verlies kan best groot zijn voor werknemers die vallen onder een cao die anderhalf of twee jaar geleden is afgesloten.

Dat veel werkgevers waarschijnlijk geen 14 procent, maar wel een flinke loonsverhoging zullen accepteren, lijdt ook weinig twijfel. Ze moeten wel. Nog altijd staan bedrijven te springen om personeel. Wie mensen wil krijgen of behouden, zal in de buidel moeten tasten. Niets zo goed voor hoge(re) lonen als krapte op de arbeidsmarkt.

En deels willen de werkgevers ook wel. Uit onderzoek van AWVN onder 170 bedrijven bleek dat ruim twee derde van de bedrijven werknemers dit jaar iets extra’s geeft vanwege de inflatie. Soms in de vorm van een permanente loonsverhoging, soms in de vorm van een tijdelijke verhoging en soms een eenmalige uitkering, boven op de bedragen die al in de cao zijn afgesproken.

Ja, bedrijven kunnen dat betalen

Kunnen bedrijven dat, na de coronacrisis en met de huidige inflatie en daarmee gepaard gaande stijgende kosten, dan wel betalen? Door de bank genomen wel, stelt DNB-chef Klaas Knot al jaren. Dat komt vooral doordat het deel van de bedrijfsinkomsten dat naar werknemers gaat de afgelopen drie decennia steeds kleiner is geworden. Het deel van die opbrengsten dat naar de bedrijven zelf en naar hun aandeelhouders gaat, is in die periode groter geworden. In de optiek van DNB zou het aandeel van werknemers best wat groter kunnen worden.

Daarbij: afgelopen week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de Nederlandse bedrijven samen in het derde kwartaal hun hoogste brutowinst ooit behaalden. Toegegeven: een deel van die winsten werden in het buitenland behaald - vooral door de petrochemische industrie - en het blijven gemiddelden. Maar door de bank genomen kunnen veel bedrijven een flinke loonsverhoging best hebben.

Sterk gestegen kosten

Natuurlijk zijn er ook waarvoor dat niet geldt. Ondernemingen die kampen met sterk stijgende kosten die zij niet of maar deels kunnen doorberekenen aan hun klanten. Die last hebben van de hoge prijzen voor energie. Of die vrezen dat ze het, nu de economie lichtjes krimpt, moeilijk gaan krijgen.

Ja, voor hen ligt de zaak wat anders. Maar ook voor hen geldt: als er weinig wordt betaald, wordt de kans dat werknemers vertrekken groter en de kans dat er nieuw personeel binnenkomt kleiner.

Lees het interview met Sigrid Kaag:

‘Ik hoop op een tegenbeweging in Nederland’

De behoedzame minister van financiën Sigrid Kaag trok in 2022 astronomische bedragen uit voor energiesteun. De onrust in het land bleef. ‘Ik begrijp dat mensen zeggen dat ze de oplossing of verandering nog niet zien. Maar echt, er gebeurt heel veel.’