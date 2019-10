Logistieke race tegen de klok kost webwinkels kapitalen

Het zijn dure klanten die op internet winkelen. Ze willen hun aankopen liefst tot aan de deur bezorgd krijgen en zo snel mogelijk ook nog. Die logistieke race tegen de klok kost online winkeliers kapitalen.

De Amerikaanse retailreus Amazon, vooral bekend van zijn activiteiten online, is alleen al dit kwartaal bijna 10 miljard dollar (9 miljard euro) kwijt aan logistiek – een toename van 46 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De verwachting is dat de ‘logistieke kostenteller’ aan het eind van 2019 op 35 miljard dollar staat. De enorme uitgaven die Amazon moest doen om alle bestellingen tijdig bij zijn klanten te bezorgen, drukken op het bedrijfsresultaat. De nettowinst van het bedrijf van topman Jeff Bezos daalde in het derde kwartaal met 26 procent van 2,9 miljard dollar naar 2,1 miljard dollar. Dat kwam ook omdat in die periode liefst honderdduizend logistieke medewerkers werden aangetrokken.

Bovendien investeerde Amazon fors in zijn zogenaamde Prime-dienst. Dat is een service voor klanten met een speciaal abonnement waarmee ze hun bestellingen soms nog dezelfde dag geleverd krijgen. “Klanten zijn dol op de overgang van Prime van twee dagen naar één dag – ze hebben dit jaar al miljarden items besteld met gratis eenmalige levering. Het is een grote investering en het is de juiste langetermijnbeslissing voor klanten”, aldus Bezos, de rijkste man van de wereld.

Eigen vliegtuigen en trucks

Amazon gelooft heilig in de gedachte dat consumenten nog meer kopen en vaker terugkeren als ze hun spullen sneller in huis hebben. Daarnaast bieden concurrenten als Walmart vergelijkbare opties. Amazon probeert de kosten te drukken door eigen vliegtuigen en trucks in te zetten en geleidelijk afscheid te nemen van externe bezorgers als FedEx en UPS.

De vraag hoe en zelfs of webwinkels een duurzame winst kunnen maken is wereldwijd actueel. De hoge kosten voor transport, opslag, order-picking en het afhandelen van de massale retourzendingen maken het moeilijk om tot een gezond bedrijfsmodel te komen. “Wij geloven dat een winkel een combinatie moet zijn van online en offline”, zegt Sonny Duijn, sector­econoom retail en leisure van ABN Amro. Hij erkent dat het runnen van een online winkel een ‘complex businessmodel ‘ met zich meebrengt omdat er veel kosten moeten worden gemaakt voor, zoals Duijn het noemt, ‘de dingen die voor de klant gedaan worden’.

“Vooral het verzamelen en verzenden is kostbaar. Zeker in de kledingbranche. Ik geloof dat van elke vijf kledingstukken er twee worden teruggestuurd.” Duijn denkt dat winkeliers het retourspercentage kunnen verlagen door het inzetten van nieuwe 3D-technieken waarmee consumenten hun maten precies kunnen berekenen. Ook kunnen webwinkeliers kosten besparen door samen te werken met branchegenoten. Als voorbeeld noemt hij Topshoe, een webwinkel waar negentig zelfstandige schoenenzaken de krachten hebben gebundeld.

Webwarenhuis Bol.com laat weten dat het met bundelen al resultaten boekt: “Inmiddels werken we samen met meer dan 20.000 verkooppartners die via ons platform verkopen. Daardoor hebben we logistieke voordelen”, aldus een woordvoerder. Zo heeft Bol een sorteercentrum van PostNL in eigen huis om op die manier een schakel uit het bezorgproces te halen. “Ook kiest een groot deel van onze verkooppartners ervoor om artikelen op voorraad te leggen in ons distributiecentrum, zodat zij ook profiteren van de efficiëntie en logistiek.”

Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing & retailing aan Nyenrode Business Universiteit, denkt dat samenwerking inderdaad nodig is: “Je krijgt het eerder rendabel als het netwerk zich verdicht en de schaal vergroot.” Koelemeijer deelt het pessimisme dat hier en daar de kop opsteekt rondom de winstgevendheid van webwinkels niet: “Er zit nog zoveel beweging in. Het is veel te vroeg om te stellen dat webwinkels niet uit zouden kunnen.”

