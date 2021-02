Coronamaatregelen

Lockdown zorgt voor recordkrimp bij winkeliers: nog nooit zo'n sterke daling in de verkopen gemeten

Een lege winkelstraat in Amsterdam. Beeld ANP

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker 16 jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.