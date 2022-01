Lockdown raakt winkelvastgoed stevig, maar leegstand daalt

Klant kocht niet eerder zo doelgericht

Corona heeft de manier waarop we winkelen flink veranderd. Consumenten winkelen sinds de coronapandemie losbrak veel doelgerichter en kopen steeds vaker lokaal. Dat blijkt uit onderzoek van locatiestrateeg RetailSonar.

Er kwamen de afgelopen twee jaar veel minder klanten langs – dat aantal daalde met 9 procent – en ze brachten minder tijd door in de winkel; circa drie minuten minder. “Wat opmerkelijk is: klanten gaven per bezoek wel zo’n 5 procent meer uit dan voor de coronacrisis. We winkelden dus niet eerder zo doelgericht én efficiënt”, vertelt Pieter-Jan De Smet van RetailSonar.

Zo min mogelijk drempels

“Het succes van een winkellocatie is afhankelijk van tientallen kenmerken”, vervolgt De Smet. “Die kun je onderverdelen in drie categorieën: zichtbaarheid, winkelgemak en beleving. Sinds maart 2020 zie je dat vooral winkels die inzetten op een efficiënte, veilige en rimpelloze klantervaring uitzonderlijk goed scoren. Denk daarbij aan zelfscans, voldoende parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid en korte wachtrijen. De consument wil zowel online als offline zo min mogelijk drempels en frustraties ervaren. Dat is in deze tijden belangrijker dan enkel een aangenaam winkelconcept.”

Wat daarbij ook belangrijk was, is dat de fysieke winkel goed bereikbaar is. In kleinere steden en gemeentes doen winkels het sinds het begin van de pandemie opvallend beter. De omzet steeg er in 2020 met 12,5 procent. Afgelopen jaar zette die groei met 8,5 procent door. De Smet: “Dat is een direct resultaat van het vele thuiswerken en de toegenomen aandacht voor ‘koop lokaal’-initiatieven”.

Consumenten kochten – zoals we weten – ook flink meer online. Wat daarbij opvallend is, is dat zeven op de tien online aankopen kwam van mensen die voor de pandemie nooit eerder online kochten. Vooral 55-plussers winkelen in verhouding sinds corona veel vaker online.