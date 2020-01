Lion King grootste kaskraker in weer een topjaar voor Nederlandse bioscopen

Je kan best spreken van een jubelstemming onder de aanwezige filmdistributeurs en bioscoopexploitanten. Samen haalden ze een omzet van ruim 347 miljoen euro.

Ondanks de groei van de streamingdiensten afgelopen jaar, blijven mensen dus niet massaal thuis om te Netflixen, of nieuwe diensten als Disney+ of Apple TV+ uit te proberen. Dat blijkt een hardnekkig misverstand. Mensen gaan wel degelijk op pad om films te kijken in de bioscoop en het filmtheater. Ook de warme zomer weerhield mensen niet om de bioscoopzaal op te zoeken.

Vijf bioscopen erbij

De reden is dat bioscopen en filmtheaters steeds beter geoutilleerd zijn. Er wordt geïnvesteerd in zitcomfort, beeld en geluid, renovaties en nieuwbouw. Er kwamen afgelopen jaar vijf nieuwe bioscopen bij, en er werden zestien nieuwe zalen geopend. Maar misschien nog wel belangrijker voor de groei van het bioscoopbezoek is dat er een geweldige klapper was. ‘The Lion King’ werd de absolute nummer 1 met ruim drie miljoen bezoekers. De fotorealistische computeranimatie met het leeuwenwelpje Simba in de hoofdrol, werd in Nederland zelfs de best bezochte film sinds ‘Titanic’ (1998).

Als je de lijst met kaskrakers erbij haalt, blijkt trouwens dat Disney niet alleen met The Lion King scoorde. In de bioscoop top-5 staan liefst vier Disney-producties. Naast De Leeuwenkoning zijn dat ‘Avengers: Endgame’, ‘Frozen 2’ en ‘Aladdin’, allemaal goed voor ruim een miljoen bezoekers. Iets lager op de lijst, maar nog steeds binnen de top-20, staan ‘Captain Marvel’, ‘Star Wars’ en ‘Toy Story 4’.

Disney heeft daarmee de touwtjes in handen. Het gaat om een van de grootste mediaconglomeraten ter wereld dat al in 2012 Lucasfilm kocht, en daarmee alle rechten van Star Wars en Indiana Jones. Afgelopen jaar kocht Disney voor ettelijke miljarden ook de complete catalogus van 21st Century Fox. Het is een uitdijend imperium, en een bedrijf dat vooral door uitgekiende marketingstrategieën commercieel succes boekt.

Meer marketing dan filmbudget

Zo is het marketingbudget van een miljoenenproductie als The Lion King vaak hoger dan het budget van de film zelf. Waar je het afgelopen jaar ook keek, op Spotify, Google of LinkedIn, overal kwam je de leeuwenwelp tegen. Er was een Amerikaanse première met Beyoncé en een Engelse première met prins Harry en Meghan Markle. En die sluikreclame werkte goed: The Lion King werd iets waar je wel met het hele gezin naar toe ‘moest’.

Door alle aandacht die Disney opeist, wordt bijna vergeten dat ook de filmtheaters goed draaien. Zij noteerden zelfs een grotere stijging in bezoekers dan de bioscopen. ‘Green Book’ deed het met ruim 600.000 bezoekers het beste, gevolgd door ‘The Favourite’. Onder de Nederlandse films piekte ‘Penoza: The Final Chapter’ met ruim 400.000 bezoekers. Nederlandse jeugdfilms, vaak uitstekend gemaakt, denk aan het Terschellingse zomeravontuur ‘Mijn Bijzonder Rare Week met Tess’, blijven wat achter. Misschien een idee om naar het marketingbudget van de Nederlandse jeugdfilm te kijken.

Lees ook:

Luxe bios met vip-stoelen is in trek.

Bioscopen trekken ieder jaar meer bezoekers. Dankzij meer aanbod en service zijn afgelopen jaar 36 miljoen kaartjes verkocht.