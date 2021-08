Limburgse watersnood luidt na 183 jaar het einde in van historisch papierbedrijf Marsna Paper

Het eerste bedrijf dat sneuvelt door de gevolgen van de waterschade in Limburg is niet het minste. Na 183 jaar valt het doek voor papierproducent Marsna Paper in Meerssen, met tientallen ontslagen als gevolg. De pal aangelegen rivier de Geul trad onlangs buiten haar oevers en dat zorgde voor onherstelbare schade. IT-systemen zijn kapot. Ook de fabrieksgebouwen zijn fors toegetakeld.

Het is onmogelijk de papierproductie weer op te starten, concludeert eigenaar Rolf Pijsel in een brief aan het provinciebestuur eind vorige week. Door alle kosten en de acuut stilgevallen omzet kan hij deze maand al niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, waaronder het uitkeren van de salarissen aan het 44-koppige personeel. Ook verzekeringen bieden geen soelaas. Dinsdag spreekt de Rechtbank Limburg naar verwachting het faillissement uit.

Met Marsna Paper, vooral bekend onder de voormalige naam ‘Meerssen Papier’, verdwijnt alvast één bedrijf van betekenis in de regio. Al in 1837 openden de bankiersbroers Jean en Mathieu Tielens de deuren van de papierproducent, op de plek waar het nog altijd is gehuisvest, aan de Geul. Decennialang fungeerde de fabriek als ankerpunt voor de Zuid-Limburgse werkgelegenheid, met zeshonderd werknemers begin deze eeuw.

Strijd over achterstallig onderhoud

Pijnlijk is het dat juist het water van de immer geliefde Geul de papierproducent fataal wordt. Zo luidt althans de officiële verklaring. Het personeel vermoedt dat eigenlijk andere redenen ten grondslag liggen aan het faillissement, zo weet Jean-Marie Severijns, die als bestuurder van vakbond CNV tot voor kort jarenlang betrokken was bij het papierbedrijf.

Zo zijn de provincie en eigenaar Pijsel verwikkeld in een strijd over achterstallig onderhoud van de fabriek. De provincie draait volgens een overeenkomst op voor de miljoenenkosten daarvan, maar komt, aldus Pijsel, afspraken niet na over hoe en wanneer die werkzaamheden plaatsvinden. Om juridische ellende te voorkomen, vermoedt het personeel, leggen beide partijen zich wel héél eenvoudig neer bij een faillissement.

Doodzonde, gezien de historische waarde en werkgelegenheid die de fabriek verschaft, vindt het personeel. “Dat conflict met de provincie is een veel steekhoudender argument”, zegt Severijns. “De papierfabriek hier is niet zomaar een werkgever. Mensen zijn trots, ontlenen er hun identiteit aan. Dat laat je niet zomaar vallen, ook niet bij waterschade.” Maar volgens Pijsel staat het faillissement los van ‘het conflict met de provincie’. Inhoudelijk wilt hij verder niet reageren.

Hoger papiersegment ‘voor luxe verpakkingen’

Na financieel zware jaren kroop Marsna Paper de laatste jaren voorzichtig uit het dal. Het bedrijf boekt zo’n 5 procent winst, op een omzet van 10 miljoen. De fabriek is weer groeiende nadat het zich enkele jaren geleden stortte op een hoger papiersegment ‘voor luxe verpakkingen.’

Voor die tijd hing de toekomst van de papierfabriek ook al eens aan een zijden draadje. De financiële crisis hakte er zo stevig in, dat het Limburgse bedrijf niet lang daarna zelfs failliet werd verklaard. Omdat de fabriek zo belangrijk is voor de regio, kocht de provincie het terrein ruim tien jaar geleden voor 3,3 miljoen. Om vervolgens snel te zoeken naar een nieuwe eigenaar voor een doorstart.

Maar verschillende overnames mislukten. Het bedrijf sukkelde voort, verloor de concurrentie en zag zijn personeelsbestand krimpen van tweehonderd naar vijftig man. De Zuidelijke Rekenkamer maakte vorig jaar in een rapport gehakt van het beleid van de provincie. De aankoop van de fabriek was een belangrijke zet voor de regio, maar vervolgens liet de provincie de fabriek aan zijn lot over, aldus de rapporteurs. Weggegooid geld. Weg werkgelegenheid.

In 2018 werd uiteindelijk ondernemer Rolf Pijsel, gepokt en gemazeld in de papierbranche, de nieuwe eigenaar. Hij kocht de fabriek voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Ook legde de provincie nog een bedrag van 4,3 miljoen toe voor noodzakelijke renovaties. Dat schoot weer in het verkeerde keelgat van andere papierfabrieken in het land. Zó veel hulp van de overheid riekt naar ongeoorloofde staatssteun, vond men. Een onderzoek van de Europese Commissie volgde, maar van bewijs van ongeoorloofde steun bleek toch geen sprake.

Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) van het provinciebestuur gaf dit weekend zijn fiat voor een faillissement, zoals als voorwaarde was opgesteld tijdens de overname. CNV wil nu dat de rol van de provincie onderzocht wordt. Voormalig CNV-bestuurder Severijns: “Op papier is en blijft het bedrijf levensvatbaar”.

Vrees voor een forse faillissementsronde De vraag die veel bedrijven in Limburg bezighoudt: biedt mijn verzekering dekking voor waterschade? Schade die het gevolg is van veel regen, ten minste 50 millimeter binnen 24 uur zoals in Zuid-Limburg, is in veel gevallen gedekt. Maar waar het minder heeft geregend en schade enkel is ontstaan door overstromingen als gevolg van de regen, zoals in het midden en noorden van de provincie, wordt in veel gevallen geen vergoeding uitgekeerd. Bedrijven in die gebieden maken mogelijk aanspraak op een vergoeding van het Rijk, dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen activeerde voor Limburg. Maar hoe die wet wordt ingevuld is nog onzeker. Het provinciebestuur vreest voor een forse faillissementsronde.

