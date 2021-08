Limburgse ondernemers nog niet uit de problemen na vergoeding waterschade: ‘Zonder overheidssteun kun je het toerisme hier wel afschrijven’

De meeste ondernemers in Limburg kunnen opgelucht ademhalen. Verzekeraars keren vergoedingen uit voor waterschade die bedrijven hebben opgelopen door de hevige neerslag en overstromingen in de provincie. Ook vormen van waterschade die buiten de polis vallen vergoeden verzekeraars uit coulance ‘vanwege de uitzonderlijke situatie’, meldde de belangenvereniging Verbond van Verzekeraars donderdag.

Polissen voor waterschade dekken vaak enkel schade die ontstaat door ‘verticale neerslag’, regen dus. Schade die ontstaat door overstromingen als gevolg van hevige regenval, die vooral bedrijven in het midden en noorden van Limburg trof, valt meestal niet binnen de dekking. Maar vrijwel alle betrokken verzekeraars zeggen ook deze vorm van waterschade te gaan vergoeden, ziet het verzekeraarsverbond.

“Aan de ‘regendiscussie’ komt nu een einde”, zegt een woordvoerder. Veruit de meeste getroffen bedrijven hebben zich al gemeld met hun schade: 1250 in totaal.

Schade bij rampen

De verzekeraars hopen, beter gezegd verwachten, de extra uitgekeerde bedragen terug te krijgen van het Rijk, dat Limburg als rampgebied kwalificeert en daarom de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) activeerde. Zo compenseert de overheid particulieren en bedrijven in de getroffen provincie voor schades die reguliere verzekeringen niet dekken. Over de invulling van de Wts heerst nog onduidelijkheid, maar verzekeraars lopen dus vast op de zaken vooruit.

De extra vergoeding van verzekeraars geldt enkel voor bedrijven die zijn getroffen door overstromingen van de kleine rivieren, zoals de Geul, de Gulp of de Roer. Dat zijn veruit de meeste. De bedrijven die zijn getroffen door de Maas moeten wachten op de Wts-uitkomst.

Grote zorgen zijn er nog bij Limburgse bedrijven die zich niet tegen waterschade hebben verzekerd. Dat is vooral in de landbouwsector het geval. De tientallen boeren die zijn gehuisvest in uiterwaarden lopen zoveel risico op overstromingen, dat zij geen verzekering kunnen afsluiten.

En dan is er nog een handvol ondernemers, vooral in de horeca, verzekerd bij een zogeheten beurspolis. Een beurspolis is geen officiële verzekeraar, maar bestaat uit een of meerdere geldschieters, veelal buitenlandse. Premies zijn een stuk lager, waardoor een beurspolis aanlokkelijk is, maar ze bieden minder dekking dan een reguliere verzekering. Dat breekt de Limburgse ondernemers nu op. Want het Britse Lloyds, waar enkelen zijn verzekerd, laat weten geen vergoedingen uit te keren voor schade die buiten de dekking valt, zoals overstromingen. Of de betrokken bedrijven nu bij het Rijk mogen aankloppen moet duidelijk worden op 13 augustus, als de Wts-plannen worden onthuld.

Gigantische omzetverliezen

Nu achter het hoofdpijndossier ‘verzekering’ een vinkje kan, maken ondernemers zich op voor het volgende hoofdstuk: omzetverlies, als gevolg van de schade. Vanwege hoge premies zijn maar weinig ondernemers verzekerd tegen omzetverlies, hoort waarnemend voorzitter Tibert Lagarde van branchevereniging MKB-Limburg om zich heen. Men vreest voor een faillissementsgolf in de toerismesector van Zuid-Limburg.

Zo zijn horecazaken overspoeld door rioolwater en frituurvet, zijn vloeren in winkels kromgetrokken, en trekt het water diep in panden van mergelsteen, die veel in de binnenstad van Valkenburg te vinden zijn. Het is afwachten wat daarvan overblijft en wanneer ondernemers weer los kunnen.

Waarschijnlijk is het hoogseizoen dan al lang en breed voorbij, vreest Lagarde. “Terwijl die ondernemers juist nu hun inkomen voor het hele jaar moeten veiligstellen. Zeker na corona was dit al zo’n beladen zomer. Maar restaurants, winkels, alles kwam acuut tot stilstand.”

‘We hebben wel iets nodig’

De Wts-regeling kan wettelijk gezien in ieder geval niets bijdragen aan een compensatie van omzetverliezen. Wel zegt premier Mark Rutte ‘dat er word gedacht over een oplossing’. Zo kunnen Limburgse bedrijven in het getroffen gebied ook een beroep doen op coronaregelingen, die salarissen van personeel en vaste lasten compenseren. Te weinig, zegt Lagarde. “Omzetverliezen lopen op tot tonnen. We vragen echt geen honderd procent vergoeding, maar hebben wel iets nodig.”

Hostellerie Valckenborgh zit al op een ton omzetverlies, terwijl ze ‘maar’ vier weken dicht zijn, zegt eigenaar Denise Heuvels. En dan zijn ook nog veel reserveringen tot eind september afgezegd. “Volgens mij denkt heel Nederland dat het water hier nog tegen de plinten klotst. Onzin, we kunnen gewoon open.” Vanwege een goede spaarpot maakt Heuvels zich weinig zorgen over de toekomst, maar dat is bij collega-hoteliers wel anders, weet ze. “Zonder steun van de overheid kun je het toerisme hier wel afschrijven.”

