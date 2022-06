Limburg wil gewoon een vliegveld, ook al is het duur en vies

De stapel rapporten over de kwestie is aangegroeid tot een hoogte van enkele decimeters. Maar wie weet kan al dat papier vrijdagavond in de versnipperaar. Want de Provinciale Staten van Limburg staan op het punt om een beslissing te nemen over de toekomst van vliegveld Maastricht: moet dat dicht of blijft het open?

Als de voortekenen niet bedriegen, laten de Staten het vliegveld voortbestaan. In voorafgaande vergaderingen telden de voorstanders daarvan (onder meer CDA, VVD en PVV) op tot 30 van de 47 zetels.

Tot onbegrip van onder meer GroenLinks-statenlid Kathleen Mertens. Hadden die rapporten niet net zo goed meteen in de papierversnipperaar kunnen verdwijnen, vraagt zij zich af. “Geen van de argumenten die daarin te vinden zijn, dringen door bij de fracties die het vliegveld open willen houden”, zegt zij. “Het is niet te bevatten. Het gezond verstand laat het volledig afweten.”

Al jaren kwakkelend

Die verbazing is niet onbegrijpelijk. Maastricht Aachen Airport (MAA) leidt al jaren een kwakkelend bestaan. Áls het al uit de rode cijfers blijft, dan is dat vooral te danken aan miljoenensubsidies van de provincie. Die is eigenaar én exploitant van MAA sinds de vorige uitbater er drie jaar geleden de brui aan gaf: die zag niet in hoe hij het vliegveld ooit winstgevend kon maken.

Het vliegveld (met vorig jaar 13.000 ‘vliegbewegingen’, vooral vrachtverkeer) ligt midden tussen een groot aantal dorpen en gehuchten. Dat zorgt voor geluidsoverlast, en soms blaast de turbulentie letterlijk de pannen van het dak. En de uitstoot van het vliegverkeer schaadt de Zuid-Limburgse natuur.

Maar de grootste verbazing van GroenLinks (en medestanders als D66, SP en de Partij voor de Dieren) heeft te maken met de reacties op de maatschappelijke kosten-batenanalyse die de provincie liet opstellen. De conclusies van dat rapport waren helder genoeg. Alleen als het vliegveld sterk groeit - maar dat wil niemand - kan het extra welvaart opleveren. Niet in Limburg, trouwens, maar alleen elders in Nederland.

Alle andere scenario’s vallen puur negatief uit. “Limburg krijgt de lasten, niet de lusten”, vat Mertens samen. “Toen dat rapport net was verschenen, zag je dat dat indruk maakte. Maar veel fracties hebben daarna toch weer een draai gemaakt. Het sentiment is sterker dan de logica. En dat sentiment schrijft voor: we willen in Limburg gewoon een vliegveld.”

Vliegtuigtrappen op Maastricht Aachen Airport. Beeld ANP

‘We zijn gekke henkie niet’

Onbegrijpelijk? VVD-statenlid Teun Heldens vindt van niet. Ja, hij hikt aan tegen de kosten die voor het open houden gemaakt moeten worden, met name voor de renovatie van de start- en landingsbaan. Die kan geen uitstel velen en kost 35 miljoen euro. Twee maanden geleden vond Heldens nog dat niet Limburg, maar het Rijk dat bedrag moet ophoesten. Of anders Schiphol, dat bereid is met MAA samen te werken of zelfs aandeelhouder te worden. “We zijn gekke henkie niet”, zei hij toen.

Maar het Rijk betaalt niets, liet minister Harbers weten. En Schiphol wil pas instappen als de provincie ervoor zorgt dat het vliegveld blijvend zwarte cijfers kan schrijven én de baanrenovatie betaalt. Nu wil Heldens dat de provincie het renovatiebedrag aan MAA gaat lenen. Gedeputeerde Staten moeten dan voor het eind van dit jaar een businesscase opstellen en een nieuwe exploitant zien te vinden.

En die maatschappelijke kosten-batenanalyse dan, die niet of nauwelijks welvaartswinst voorziet rond MAA? Heldens hecht er niet veel waarde aan. “Die is geschreven in een andere tijd, met aannames die niet meer gelden”, zegt hij. “De luchtvaartmarkt ontwikkelt zich nu weer heel gunstig.”

Schiphol zit tegen de grenzen van zijn groei aan, betoogt Heldens, en dus is er behoefte aan capaciteit voor vliegverkeer elders. “Er kan weer verdiend worden in de luchtvaart. En met hulp van de expertise van Schiphol kan dat ook hier.”

‘Kiezers verwachten het’

Nee, ook Heldens wil niet dat de provincie eindeloos geld blijft pompen in het vliegveld. De afgelopen tijd ging het om zo’n tien miljoen euro per jaar, en dat vindt Heldens te veel. “Maar twee miljoen, dat heb ik er wel voor over.” Het draagvlak voor het vliegveld onder de Limburgse bevolking is groot, voegt hij eraan toe. “Kiezers verwachten van ons dat we het open houden.”

Alles goed en wel, maar niét omdat de kosten-batenanalyse achterhaald zou zijn, zegt luchtvaartexpert Walter Manshanden, die zelf ook de kansen voor MAA onderzocht. “Zulke analyses zijn gebaseerd op heel uiteenlopende groeiscenario’s en dus volledig bestand tegen schommelingen in de conjunctuur. Dus tja, als dát het argument is, ben je echt uitgepraat.”

