Limburg moet fors over de brug komen, wil Schiphol zich ontfermen over vliegveld Maastricht

De Schiphol Groep voelt er wel wat voor om zich te ontfermen over het noodlijdende vliegveld Maastricht. Dan moet het provinciebestuur wel fors over de brug komen, onder meer met de tientallen miljoenen euro's die nodig zijn om de enige start- en landingsbaan te renoveren. Maar of het vliegveld open blijft, is nog onzeker.

Alom werd verwacht dat de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn woensdag een knoop zou doorhakken over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). Al maanden liggen daarvoor vier scenario's op tafel, variërend van uitbreiding van het vliegveld tot sluiting. Maar een voorstel van Satijn bleef uit. In plaats daarvan stuurde hij Provinciale Staten een dik pak papier met de boodschap: beslis zelf maar. Dat moet begin juni gebeuren.

Intussen voert de Schiphol Groep al maanden gesprekken met MAA over samenwerking. Schiphol wil ‘nadrukkelijk geen positie innemen’ in de discussie over het vliegveld, schrijft topman Dick Benschop, maar laat wel weten dat kansen te zien voor regionale vliegvelden als MAA. Schiphol zelf kan niet groeien en of Lelystad ooit open gaat, is nog de vraag. Benschop voorziet al op korte termijn krapte. MAA kan dat helpen oplossen, ook al omdat het behalve Schiphol de enige Nederlandse luchthaven voor vrachtverkeer is.

Statenfracties zijn er nog niet uit

Maar een belang nemen in vliegveld Maastricht wil Schiphol (ook eigenaar van Rotterdam-Den Haag en mede-eigenaar van Eindhoven) pas als de provincie Limburg ervoor zorgt dat MAA blijvend zwarte cijfers kan schrijven. De provincie moet daarom voorlopig de exploitatieverliezen blijven compenseren - dat kostte de afgelopen jaren tientallen miljoenen - én draait op voor de ongeveer 40 miljoen euro kostende baanrenovatie.

Een andere voorwaarde van Schiphol: ‘draagvlak’ in de provincie. Of dat er is, moet blijken als Provinciale Staten begin juni over het vliegveld spreekt, en hoe dat uitpakt is hoogst onzeker.

In de aanloop naar het besluit dat dan moet vallen, heeft de provincie onder meer onderzoek gedaan naar de kosten en baten van het vliegveld, en daaruit bleek dat sluiting ervan de meeste welvaart opleveren voor Limburg. Vliegveld Maastricht wordt nooit rendabel, concludeerden de onderzoekers. In welk scenario dan ook blijft het te klein om ooit meer op te leveren dan het kost. Maar de meeste statenfracties zijn er nog niet uit of ze dat de doorslag laten geven.

Het vliegveld kan ook een park worden Wat als je de plek van het vliegveld Maastricht zou gebruiken voor nieuwe natuur, voor recreatie en woningbouw? Een alliantie van onder meer omwonenden en milieuorganisaties vroeg toparchitect Francine Houben van bureau Mecanoo er een plan voor te schetsen. Dat leverde een visioen op waarin de start- en landingsbaan volledig wordt bedekt met zonnepanelen en waarin de verkeerstoren een uitkijkpunt voor toeristen wordt. Met daarnaast dus veel groen en nieuwe woningen, en in de gebouwen waarin nu nog luchtvaartbedrijven gehuisvest zijn, is ruimte voor kennisintensieve ondernemingen. Alles goed en wel, ‘maar we kunnen niet op een droom stemmen’, reageerde een Limburgs statenlid toen dit ‘Airpark’ vorige maand gepresenteerd werd. Daarom liet de de alliantie van actiegroepen het plan doorrekenen. De uitkomst: volgens onderzoek in opdracht van de provincie levert sluiting van het vliegveld op de lange termijn 600 miljoen euro aan welvaartseffecten op, daar komt met het plan-Houben nog eens grofweg 300 miljoen bovenop. De actiegroepen zijn er enthousiast over en hebben inmiddels hun naam aangepast: tot voor kort noemden ze zich Alliantie tegen uitbreiding MAA, nu gaan ze verder als Alliantie PleinAir.

Lees ook:

Ook juridisch gezien is de toekomst van vliegveld Maastricht onzeker

Vliegveld Maastricht opereert zonder de vereiste vergunningen. Dat kan de toekomstplannen van de provincie Limburg onderuithalen.