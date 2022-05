Lijn verbroken, lange wachttijden: Belastingdienst slecht bereikbaar door personeelstekorten

Zeker tijdens piekmomenten kan het voorkomen dat mensen lang moeten wachten of dat de lijn wordt verbroken. Dat gebeurde deze maand bijvoorbeeld door de vele vragen over de terug- of uitbetaling van toeslagen. Eerder al ontving de instantie veel vragen over de Box 3-belasting en het doen van belastingaangifte.

“Het is lastig om voldoende mensen te werven”, aldus de woordvoerder. Toch is het volgens de woordvoerder niet zo dat de fiscus structureel onbereikbaar is. “Mensen moeten op sommige momenten langer wachten en dat is heel vervelend.”

Algemene vragen via sociale media

Via Twitter en Facebook is de Belastingdienst wel bereikbaar voor algemene vragen. Het is echter niet mogelijk om de fiscus vragen te stellen over de persoonlijke situatie via een privébericht. Deze functie is uitgeschakeld, omdat het versturen van persoonlijke gegevens via het internet niet altijd veilig is. “We willen voorkomen dat privacygevoelige informatie op straat komt te liggen”, legt de woordvoerder uit.

Dat maakt de telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst nog belangrijker. Daarom wordt er volgens de woordvoerder via alle mogelijke manieren gezocht naar nieuwe werknemers.

Toch kan het nog even duren voordat de problemen zijn opgelost: “Net als bij andere sectoren, ontbreken er bij ons mensen op plekken waar ze hard nodig zijn.”

