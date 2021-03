Lenen moet niet duurder worden, vindt Europese Centrale Bank

De Europese Bank (ECB) gaat nog sneller leningen opkopen dan de bank eerder al deed. Maar verder komen er voorlopig even geen nieuwe maatregelen om de economie van de landen met de euro te stimuleren. De huidige ultra-lage rentes blijven ultra-laag.

Sinds het begin van de pandemie heeft de ECB al voor circa 1000 miljard euro aan bedrijfs- en overheidsleningen opgekocht. Op die manier krijgen banken en overheden zelf ruimte om meer geld uit te lenen. Het is, vooral in pandemietijden, belangrijk dat geld blijft rollen.

De ECB heeft tot maart 2022 nog 850 miljard beschikbaar voor de opkoop van nieuwe leningen en de bank gaat dat bedrag nu aanspreken - in een hoger tempo dan voorheen. Dat is, zei ECB-president Christine Lagarde donderdag tijdens een persconferentie, nodig om ervoor te zorgen dat de ‘financieringsvoorwaarden’ goed blijven. Lagarde zei dat tijdens de persconferentie, waarin het abstractieniveau zelfs voor ECB-begrippen torenhoog was, wel een keer of tien.

Banken zijn gebaat bij hogere rentes

Met dat vage begrip (‘financieringsvoorwaarden’ dus) doelde Lagarde vooral op de rente. De afgelopen weken zijn de rentes op bedrijfs- en staatsobligaties weer aan het stijgen, deels uit vrees voor toekomstige inflatie. Die stijgende rentes komen de ECB slecht uit - veel overheden trouwens ook. Als rentes gaan stijgen, komt dat de bereidheid tot lenen en investeren niet ten goede. Het geld gaat dan minder rollen en dat is, gezien de pandemie en de economische krimp in veel Europese landen, nu niet de bedoeling. De rentes op staatsleningen daalden overigens na Lagardes persconferentie. De aandelenkoersen van banken als ING en ABN Amro trouwens ook: banken zijn gebaat bij hogere rentes.

De opkoop van leningen door de ECB, niet onomstreden, gaat in principe door tot maart 2022. Maar langer kan ook, liet Lagarde doorschemeren, en korter eveneens. Het kan ook, zei ze, dat de ECB besluit om na drie maanden het inkooptempo te verlagen. Als de ‘financiële voorwaarden’ dat toelaten: dus als de rentes laag blijven en de kredietverlening niet hapert.

De rentestanden die de ECB zelf bepaalt, blijven ultralaag. Banken kunnen gratis geld lenen bij de ECB en banken die geld in Frankfurt stallen, betalen daarover een boeterente van 0,5 procent.

Duurder geworden olie

En de angst voor inflatie? Inflatie die er mogelijk komt omdat de economie weer gaat groeien (vier procent dit jaar, denkt de ECB), omdat consumenten na de coronacrisis veel geld willen uitgeven en omdat bedrijven hun prijzen verhogen om de verliezen uit de coronatijd te compenseren? Lagarde verwacht niet dat de inflatie de pan uit gaat rijzen. Zeker niet, zelfs. Dit jaar komt de inflatie uit op 1,5 procent, maar dat komt, zei ze, deels door tijdelijke factoren als de duurder geworden olie. In 2022 en 2023 raamt de ECB de inflatie op respectievelijk 1,2 en 1,4 procent. De bank zou graag een inflatie van bijna twee procent zien, maar dat zit er, ondanks dat grootscheepse opkoopprogramma van leningen blijkbaar niet in.

