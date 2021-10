Langzaam herstelt Air France-KLM: geen miljarden verlies meer, maar miljoenen

Bemoedigend, dat is het woord dat KLM-topman Pieter Elbers kiest om de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar samen te vatten. De luchtvaartmaatschappij boekte in die drie maanden een winst van 168 miljoen euro – al moeten daar nog rentes en belastingen van afgetrokken worden. Na anderhalf jaar van dieprode cijfers klimt KLM uit het dal. “Maar we zijn er nog niet”, stelt Elbers.

KLM profiteerde van het versoepelen van de coronamaatregelen in Europa. Dat leidde tot een forse groei van het aantal passagiers: 5,2 miljoen, tegen 2,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat is nog ver verwijderd van de 9,5 miljoen passagiers van vóór corona. Maar Elbers ziet: “Onze klanten willen reizen.”

KLM en ook Transavia herstellen zich sneller dan Air France, de andere poot van het concern. Die bleef ook zonder aftrek van rente en belastingen nog voor 45 miljoen in de rode cijfers steken. Desondanks laten de cijfers van het concern als geheel een opgaande lijn zien, met een omzet die steeg van 2 miljard euro in het derde kwartaal van 2020 naar 4,6 miljard nu. Onder de streep bleef voor Air France-KLM een verlies van 192 miljoen euro over. Dat was een kwartaal eerder nog 1,5 miljard.

Uit de voeten

“De weg naar herstel is onvoorspelbaar, lang en hobbelig”, zei Elbers bij de presentatie van de cijfers. “De pandemie is nog niet voorbij.” Maar vooralsnog zijn de vooruitzichten niet ongunstig, vooral omdat er op 8 november restricties voor vliegen naar de VS worden opgeheven. Daarmee gaat een voor KLM belangrijke markt weer open, en dat is volgens Elbers nu al te zien aan de boekingen.

Onder meer in Azië zijn veel coronabeperkingen nog van kracht en dat remt verder herstel. Air France-KLM rekent erop in de laatste drie maanden van dit jaar op 70 tot 75 procent van de capaciteit van 2019 te zitten. De afgelopen drie maanden was dat 66 procent.

KLM leunt nog zwaar op de steun die vorig jaar zomer door de Nederlandse overheid werd verstrekt, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Van de 3,4 miljard euro aan noodkredieten die daardoor ter beschikking kwam, is nu 1 miljard euro gebruikt, meldde Elbers. KLM kan dus voorlopig nog ‘ruim uit de voeten’ met die kredieten.

Landingsrechten

Toch onderhandelt KLM met de regering over extra steun, met deze keer als inzet de versterking van het eigen vermogen. De Franse regering kwam Air France dit jaar te hulp ter waarde van 4 miljard euro, waarvan 1 miljard aan nieuw kapitaal. Maar gesprekken tussen KLM en ‘Den Haag’ lopen nog. Het omzetten van een lening in een eeuwigdurende obligatie die meetelt voor het eigen vermogen behoort tot de mogelijkheden.

De gesprekken daarover staan minder onder tijdsdruk dan in het voorjaar van 2020. KLM is bovendien beducht voor de voorwaarden die de Europese Commissie aan zulke steun zal stellen: die geldt als staatssteun. Om eerlijke concurrentie te behouden, zal KLM in ruil daarvoor hoogstwaarschijnlijk landingsrechten op thuisbasis Schiphol moeten opgeven.

