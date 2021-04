Langdurig zieken in de knel: ‘Zonder corona zou ik binnen een jaar weer aan het werk zijn geweest’

Willem Rensen (57) heeft een periode vol fysieke tegenslag achter de rug. Eerst was hij vanwege een schouderoperatie uit de roulatie, toen volgden een hernia én een liesbreuk. Werken zat er daarom niet in. “Ik ben menger in een fabriek waar ze schoonmaak- en desinfectiedoekjes maken”, vertelt hij. “Wij maken in een grote ketel het ontsmettingsmiddel klaar. Het enige wat ik tijdens mijn ziekte kon doen, was meelopen met mijn tijdelijke vervanger.”

Vervelend genoeg natuurlijk. Maar vanwege de coronacrisis kostte het Rensen ook nog tijdelijk een deel van zijn salaris. Hoe dat komt? Een ongelukkige combinatie van cao-afspraken en de uitgestelde ziekenhuiszorg vanwege de coronacrisis. “Ik heb uiteindelijk bijna vijf maanden op mijn hernia-behandeling moeten wachten”, blikt de Arnhemmer terug. “Al met al duurde het daardoor een jaar en vier maanden voor ik weer aan het werk was: van september 2019 tot december 2020.”

Omdat hij langer dan een jaar uit de running was, had dat gevolgen voor zijn loondoorbetaling: vanaf september 2020 kreeg Rensen nog maar 90 procent van zijn salaris uitbetaald. “Dat terwijl ik zonder corona binnen een jaar weer aan het werk zou zijn.” Zijn werkgever verwijt hij niks. “Ik ben goed begeleid en ben nu ook weer volledig aan het werk. Maar dit soort regels pakken wel ongelukkig uit in coronatijd. Vier maanden tellen toch aardig op. Terwijl ik aan die uitgestelde zorg niks kan veranderen.”

Twee groepen in de knel

Dat is precies waarom vakbond CNV zich zorgen maakt over de situatie van langdurig zieken. “We zien twee groepen in de knel komen”, schetst CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Dat zijn enerzijds dus mensen die wachten op een operatie en daardoor langer ziek thuis zitten dan anders. Maar we zien ook dat mensen met burn-outklachten moeizamer terugkeren. Zeker als het om thuiswerkers gaat: gesprekken met bedrijfsartsen en leidinggevenden zijn online vaak minder effectief. En mensen komen er vanuit huis veel moeilijker weer in.”

Daar komt nog bij dat thuiswerkers vaak ook nog eens extra vatbaar zijn voor burn-outklachten, stelt Fortuin. Uit een recente CNV-enquête kwam naar voren dat ongeveer één op de vijf werknemers aangeeft ‘tegen een burn-out aan’ te zitten. Een vrij subjectief cijfer weliswaar, maar het lag wél veel hoger dan in eerdere onderzoeken. Bovendien gaven meerdere respondenten in de reacties ongevraagd aan dat hun re-integratie vanuit huis moeizaam verliep. “Het werkt dus dubbelop”, zegt Fortuin. “Mensen vallen door corona eerder uit en terugkeren is ook nog eens moeilijker.”

De gevolgen die dat heeft, verschillen per cao: in sommige beroepen levert een langdurig zieke na een jaar al loon in. Na twee jaar volgt er sowieso een ingrijpende sprong: vanaf dan krijgen mensen nog maar 70 procent doorbetaald. CNV deed ruim een jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis, al een vergeefse oproep aan de overheid om die grens naar achteren te schuiven. De vakbond doet nu een nieuwe poging. “Zeker omdat we opnieuw zien dat de reguliere zorg wordt afgeschaald”, zegt Fortuin. “Bovendien: we zijn nu een jaar verder. Dat betekent dat de groep mensen die dit treft alleen maar groeit.”

