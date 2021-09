Landbouwsector ziet niks in gedwongen uitkoop en ‘landjepik’

Het is het demissionaire kabinet veel waard om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug te dringen. Desnoods moeten boeren die in de buurt van natuurgebieden zitten onder dwang worden gesommeerd om hun grond in te leveren. Als tot zo'n gedwongen onteigening van landbouwgrond wordt overgegaan, gaat dat de overheid wel vele miljarden kosten, becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het kabinet heeft voor de komende jaren 5 miljard euro apart gelegd om de uitstoot van stikstof nabij natuurgebieden terug te dringen. Volgens nieuwe scenario's van het PBL, die zijn ingezien door NRC Handelsblad, kan daar tot wel 17 miljard euro bijkomen- in het geval dat de sector helemaal op de schop gaat naar meer duurzaam en minder dieren. Daarmee heeft de formatietafel voor een nieuw te vormen kabinet er weer een heikel gespreksonderwerp bij.

Boeren niet enthousiast, liever een vrijwillig plan

Boeren zijn alvast niet gelukkig met het vooruitzicht om tussen nu en tien jaar - het moet snel - geconfronteerd te worden met gedwongen onteigening van hun grond. Landbouworganisatie LTO liet maandag weten het ‘een slecht plan’ te vinden om boeren te dwingen hun grond te verkopen. LTO verklaart principieel tegen ‘landjepik’ te zijn. Alleen als er sprake is van een vrijwillige opgave van boerengrond valt er volgens de land- en tuinbouworganisatie te praten: “Als je een uitkoopregeling goed opzet in nauw overleg met agrariërs, kan het soms interessant zijn”, zegt een woordvoerder van LTO Nederland. “Maar onteigening met de botte bijl, dan gaan de hakken in het zand en krijg je eindeloze juridische trajecten. Niet doen, dus.”

LTO wil de reductie van uitstoot liever met een eigen, vrijwillig uitkoop-plan voor elkaar krijgen. “Grond blijft daarbij in de agrarische sector, om de boeren die doorboeren meer ruimte voor verduurzaming te bieden. Met dit plan, dat de overheid 15,3 miljard kost, wordt in 2030 40 procent stikstofuitstoot gereduceerd – veel meer dan nu in de wet staat”, verklaart de woordvoerder van LTO.

Het idee om boeren uit te kopen is niet nieuw. Zo stelde de overheid eerder miljoenen beschikbaar om varkenshouders tot stoppen te verleiden. De belangstelling bij varkensboeren was aanvankelijk groot, maar uiteindelijk maakten minder ondernemers van de uitkoopregeling gebruik dan waarop was gehoopt. De ‘varkensregeling’ had overigens niet alleen met stikstof te maken maar ook met geuroverlast en het economisch gezond maken van de sector.

In november vorig jaar bleek dat veel kalverhouders rondom de Veluwe overwegen met hun bedrijf te stoppen in ruil voor een vergoeding van de overheid. In een uitgelekt rapport van maart dit jaar wordt een scenario geschetst waarin de kalversector onder bepaalde omstandigheden zelfs helemaal zou moeten verdwijnen.

De landbouwgrond neemt in Nederland ongeveer sinds 1950 ieder jaar iets in omvang af, vertelt Cor Pierik, landbouwspecialist bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Ieder jaar gaat zo'n kleine half procent verloren. Als je kijkt naar de laatste 20 jaar krijgt ongeveer 7000 hectare per jaar een andere bestemming dan landbouw.” De ingeleverde landbouwgrond wordt voornamelijk opgeëist door woningbouw, fabrieken enerzijds, maar ook natuur en zonneparken anderzijds. Pierik: “Er wordt aan allerlei kanten getrokken aan landbouwgrond. Dat verhoogt de grondprijs en maakt bedrijfsopvolging voor beginnende boeren duur en daarmee onaantrekkelijk. De niet-intensieve boerderijen, waarvan het de bedoeling is dat die wel blijven, hebben voor hun natuurvriendelijke bedrijfsvoering ook veel ruimte nodig. De druk op landbouwgrond neemt hoe dan ook toe.”

