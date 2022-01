Lage capaciteit, te veel verkochte tickets en ziek personeel: Rotown mag weer open, maar de puzzel wacht

“Sorry allemaal. We zijn dol op spelen in Europa, maar dit is niet het moment.” Met die woorden verontschuldigt rammelrockband Cloud Nothings zich op de site van Rotown voor weer een afgelast concert. De Amerikanen zouden de Rotterdamse popzaal in maart aandoen, maar de coronarealiteit is weerbarstig. Aan een Europese tour beginnen ze nu maar niet.

Concerten, theatervoorstellingen en andere evenementen mogen na de jongste versoepelingen weer, maar de realiteit is dat de planning van vrijwel elke culturele instelling danig in de war is geschopt. De agenda van februari toont nu al veel ‘geannuleerd’ of ‘uitgesteld’. “Bij tournees van buitenlandse artiesten hebben we daar natuurlijk weinig invloed op”, vertelt directeur Minke Weeda.

Van 250 naar 70 man

De meeste concerten van Nederlandse muzikanten staan nog wel gewoon op de rol. En daar komen wellicht ook snel extra namen bij, nu het weer mag. “Het wordt de komende weken een ingewikkelde puzzel. Normaal gesproken hebben we hier een capaciteit van 250 man. Met verplichte zitplaatsen, de bijbehorende anderhalve meter afstand én de zichtlijnen naar het podium blijven er zeventig plekken over.”

In sommige gevallen zijn daardoor met terugwerkende kracht te veel tickets verkocht. “Dan zou je een concert in twee shifts kunnen doen. Met een uiterste sluitingstijd van tien uur ’s avonds zou je dan al om zes uur moeten beginnen – en dan is het weer de vraag of bezoekers wel zo vroeg willen en kunnen komen. Bovendien wil niet elke artiest optreden voor een zittend publiek.”

Strenge quarantaineregels

Rotown combineert de concerten ’s avonds met een eetcafé en een vegan snackbar. Die laatste draaide de afgelopen weken door voor afhaal, verder lag alle activiteit aan de Nieuwe Binnenweg stil. “We zijn natuurlijk vooral erg blij dat alles weer open kan”, zegt Weeda. Grote opstartproblemen verwacht ze niet. “We kunnen de eerste dagen nog niet meteen onze hele kaart serveren. Dat is qua inkoop nog even lastig, maar dat trekt na een paar dagen wel weer bij.”

De quarantaineregels kunnen nog wel een bottleneck vormen. Een besmettingsgolf onder het personeel is de doordraaiende snackbar de afgelopen weken bespaard gebleven. “Het zou een zorg minder zijn als de regels ook wat dat betreft worden versoepeld. We hebben op dit moment genoeg mensen en flexibiliteit om weer van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds open te gaan.”

Met de huidige besmettingscijfers is er evenwel geen garantie dat dat zo blijft. “We hebben op kantoor bijvoorbeeld al wel diverse mensen gehad die in quarantaine moesten. Die afwezigheid ging gelukkig voorbij zonder dat mensen coronasymptomen hadden, maar als veel mensen in de horeca thuis komen te zitten, wordt het natuurlijk lastig.”

Ook volgende stap nodig

Weeda hoopt vooral dat na deze eerste versoepeling snel meer mogelijk is. “Wij zijn er, mede dankzij de steunpakketten, nog redelijk doorheen gekomen. We hebben moeten inkrimpen, maar dat ging grotendeels via natuurlijk verloop. Je merkt wel dat de steeds veranderende puzzel zwaar wordt voor de mensen die concerten organiseren. En dat geldt al helemaal voor artiesten en podiumpersoneel, van wie velen als zzp’er werken. Dat zijn goede vakmensen, die vaak buiten alle regelingen vielen en dan maar voor de GGD zijn gaan werken om rond te kunnen komen. Ik hoop vooral voor hen dat dit de laatste sluiting is geweest.”

Helft van het personeel 'ziek’ thuis Omikron mag dan milder zijn dan vorige coronavarianten, de hoge besmettelijkheid kan juist op de werkvloer verraderlijk uitpakken. Bij het Amsterdamse bedrijf Anamet kunnen ze daar inmiddels over meepraten. Het heerste er de afgelopen weken, waardoor bijna de helft van het personeel thuis kwam te zitten – met grote gevolgen voor zowel de productie als de verzending. Anamet maakt beschermslangen en koppelingen, die ervoor zorgen dat gassen en vloeistoffen veilig door kabels kunnen worden getransporteerd. Werk dat uiteraard niet thuis vanachter een bureau kan gebeuren. “We zijn heel lang goed door de coronacrisis gekomen”, aldus HR-manager Karin Jongsma. “In de ploegendiensten houden we zo goed mogelijk afstand, maar dat kon niet voorkomen dat het virus in een van de ploegen rondging.” Ook de ‘expeditie’, de afdeling die de verzending naar klanten verzorgt, werd getroffen. “Daardoor lag alles op dat gebied stil. We zullen de komende weken een grote inhaalslag moeten maken.” Hoewel Anamet wel uitzonderlijk hard werd getroffen, zijn plotselinge personeelstekorten in de technologische industrie bepaald geen uitzondering. Ruim driekwart van de bedrijven in de sector heeft de productiecapaciteit moeten terugschroeven, becijferde ondernemersorganisatie FME. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een relatief beperkte teruggang, tot 10 procent. Er zijn echter ook een stuk of tien bedrijven, waaronder dus Anamet, die meer dan 20 procent moesten terugschakelen. Maatschappelijke gevolgen Zo zijn er steeds meer werkgevers die kampen met een verzuimgolf. Deels omdat medewerkers daadwerkelijk ziek zijn, deels ook omdat mensen vanwege een besmetting in hun omgeving in quarantaine moeten. Of omdat hun kinderen vanwege een omikrongolf op school naar huis worden gestuurd. Werkgevers schatten de uitval momenteel op zo’n 12 procent, blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN. Ter vergelijking: het gemiddeld verzuim lag in 2021 op 4,8 procent. Die vele afwezigen op het werk hebben ook maatschappelijk steeds meer gevolgen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer – en dan met name in de grote steden. Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET rijdt op sommige metrolijnen minder frequent door personeelstekorten. In Utrecht rijdt een deel van de bussen minder of zelfs niet en ook het Amsterdamse GVB waarschuwt voor uitval van ritten. Daar is de frequentie op een aantal buslijnen al verlaagd. Vanaf zaterdag geldt voor enkele tramtrajecten hetzelfde.

Lees ook:

Versoepelingen? Dat is niet voor iedereen goed nieuws

Versoepelingen van de corona-maatregelen staan voor de deur. Wat het virus doet bij kwetsbare patiënten is ongewis, onderstrepen artsen.