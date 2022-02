Laat Tata steenkool en gruis tegen betaling in zee dumpen?

Tata Steel zou dat zelf op moeten ruimen, maar betaalt volgens de krant kapiteins en matrozen van die schepen om het gruis en steenkool in zee te dumpen. Het zou gaan om honderden tot soms duizenden kilo’s per keer, aldus het Noordhollands Dagblad, dat zich baseert op anonieme bronnen, documenten van die bronnen en op dronebeelden van het lossen van steenkool. Op die beelden is volgens de krant te zien dat er veel steenkool uit de grijpers van de kranen valt. De krant citeert mensen die zeggen dat de kranen sterk zijn verouderd.

Tata meldde eerst dat het zich niet herkende in het beeld dat de krant schetste. Maar het bedrijf laat een externe expert nu onderzoek doen naar de kwestie. Volgens Tata is opdracht gegeven aan het betreffende bedrijfsonderdeel om alle procedures en processen te volgen bij het lossen van kolen en erts. Tata zegt verder te kijken ‘of en waar verbeteringen in het proces nodig zijn’.

Het kabinet kondigde aan uitleg te willen van Tata over de beschuldiging dat het afval in zee dumpt. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (infrastructuur en waterstaat) gaat maandag tijdens een al eerder gepland werkbezoek aan het staalconcern met de directie in gesprek over de kwestie. Heijnen wees erop dat ook toezichthouders al langer constateren dat Tata slordig omgaat met het transport van grondstoffen.

Het in zee storten van industriële grondstoffen is verboden op grond van Nederlandse en Europese wetgeving, vergunningen en internationale verdragen. Een schipper die met een besmeurd dek wegvaart, is volgens Nederlandse regelgeving zelfs strafbaar. En in de ‘eigen’ havenverordening van Tata Steel staat dat het staalbedrijf verantwoordelijk is om de rotzooi op het dek voor afvaren op te ruimen.

Lees ook:

Inwoners Wijk aan Zee opgelucht met strafrechtelijk onderzoek. ‘Nu kan Tata Steel er niet mee wegkomen’

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Tata Steel geeft het verzet in Wijk aan Zee tegen de staalproducent moed. ‘We gaan het redden om deze ziekmakende fabriek te stoppen.’