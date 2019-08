Economie Patenten

L’Oréal beboet voor diefstal van het geheim tegen droge haarpunten

Haarherstelmiddel Olaplex geldt als het beste in zijn soort en wordt veel gebruikt, ook in Nederland. Beeld Richard Brocken

Het lukte cosmeticareus L’Oréal niet de kleine branchegenoot Olaplex in te lijven. Dan maar hun succesnummer kopiëren, besloot het bedrijf toen. Maar dat ging de rechter te ver.

Het grote L’Oréal staat er gekleurd op, zowel letterlijk als figuurlijk. Het cosmeticabedrijf moet ruim 91 miljoen dollar betalen aan het kleine Olaplex, dat haarkleurproducten en haarherstelmiddelen verkoopt. De federale rechtbank in Wilmington, Delaware, is van oordeel dat L’Oréal handelsgeheimen van het bedrijfje uit Californië heeft gestolen, een geheimhoudingsplicht heeft geschonden en patentbreuk heeft gepleegd.

De zaak is een klassiek voorbeeld van de kleine, sympathieke start-up tegen de grote boze multinational. Saillant is vooral dat L’Oréal ( jaaromzet: 26,9 miljard dollar) enkele jaren terug nog overnamegesprekken voerde met Olaplex, een onderneminkje dat begon in een garage in Santa Barbara en waar dertig mensen werken. Toen het L’Oréal niet lukte om zijn branchegenoot in te lijven, is er op de burelen van de Franse cosmeticagigant kennelijk besloten om dan maar een soortgelijk product op de markt te brengen. Iets té soortgelijk, kennelijk: L’Oréal schond een tweetal patenten van de producten van Olaplex.

Het middel is bijzonder populair

De bedrijfsgeheimen zouden door L’Oréal zijn gestolen tijdens een bijeenkomst van beide ondernemingen in een restaurant in Santa Monica, Californië in 2015. De districtsrechter had eerder al besloten om de verkoop van de omstreden L’Oréal-producten, in afwachting van de afloop van de rechtszaak, voorlopig te verbieden. Intussen bleef L’Oréal alles ontkennen: “Waarom zou je stelen wat je al weet?”, hield de verdediging van het concern de jury voor. Dat L’Oréal belangstelling had voor het haarherstelmiddel is niet verwonderlijk: Olaplex is bijzonder populair, ook in Nederland. Kappers brengen het product enthousiast onder de aandacht via website en etalage.

Zo ook bij Sydney Haarsalon in het centrum van Groningen. “Mensen komen er speciaal voor naar onze salon”, zegt kapster Jessica Haverkamp. Zij ziet al langere tijd aan het aanbod van producten in haarbescherming dat er verschillende imitaties van het middel in omloop zijn. “Bijna elk merk heeft tegenwoordig een eigen variant maar Olaplex is echt een nieuwe technologie. Dat middel kan als enige doordringen tot de binnenkant van het haar en het herstellen, nadat het is beschadigd door föhnen, stijlen of verven.” Volgens de kapster kunnen klanten bij haar in de salon terecht voor een behandeling maar zijn er ook flesjes Olaplex te koop. Die kosten ruim 32 euro.

“Als de commerciële belangen groter worden zie je het vaker gebeuren dat patenten worden geschonden”, zegt octrooispecialist Bas-Jan ’t Jong van patentenbureau Inaday dat producten en merken in een dag belooft te kunnen beschermen. Hoe moeilijk het is om de eigenheid van een product vast te leggen hangt volgens hem af van het type product. “Wij zijn niet gespecialiseerd in persoonlijke verzorgingsproducten zoals L’Oréal die maakt, maar ik kan mij voorstellen dat het bij chemische handelswaar lastiger is omdat de samenstelling moeilijker is na te gaan. Een apparaat kun je uit elkaar halen, dat is al makkelijker.”

‘We geloven dat de beschuldigingen ongegrond zijn’

L’Oréal is het niet eens met de miljoenenboete die het moet betalen. Het bedrijf verdedigde zich in de rechtszaak door te stellen dat het zijn eigen product onafhankelijk had ontwikkeld. “We blijven geloven dat de beschuldigingen van Olaplex tegen ons ongegrond zijn,” zei een woordvoerder van het bedrijf, dat aankondigde in beroep te zullen gaan.

Het cosmeticaconcern haalt volgens persbureau Bloomberg zo’n 12 procent van zijn omzet uit de divisie die zich bezighoudt met producten voor haarbescherming, die worden verkocht onder labels als Matrix, Redken en L’Oréal Professionnel.

