Kwestie met slaapapneuapparaten nemen grote hap uit winst Philips

Philips sloot het jaar af met een winst van 612 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 999 miljoen euro. De problemen met de slaapapneuapparaten zadelden het bedrijf op met een kostenpost van 719 miljoen euro, los nog van eventuele juridische kosten. Over dat laatste kon het bedrijf nog geen duidelijkheid verschaffen.

De slaapapneuapparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Naast de kosten van de terugroepactie krijgt Philips naar verwachting ook nog te maken met schadeclaims van gebruikers. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

Ook in Nederland is Philips aansprakelijk gesteld door een groep waar inmiddels honderd apneupatiënten bij zijn aangesloten. Bij patiënten met apneu stokt de ademhaling zo’n tien tot vijftig keer per nacht voor een paar seconden. Dat kan ook vaker zijn, tot wel tientallen keren per uur. Dat betekent dus dat patiënten vaak wakker schrikken of heel onrustig slapen. Het leidt tot slaaptekort, en apneu verhoogt ook de kans op hart- en vaatziektes.

Ademhalingsproblemen

Sommige patiënten hebben nu gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsproblemen of longkanker, en vrezen dat dat kan komen door de apparaten. “Daar heb ik zo mijn inzichten over dat dat waarschijnlijk niet zo is”, zegt bestuursvoorzitter van Philips Frans van Houten in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar ik realiseer me dat we eerst alle testen moeten afronden en bewijzen moeten hebben van onafhankelijke testhuizen voordat we die vraag definitief kunnen beantwoorden.”

De omzet van Philips kwam uit op 17,2 miljard euro. Daarmee lag de vergelijkbare omzet 1 procent lager dan een jaar eerder. In het slotkwartaal van het jaar was sprake van een 10 procent lagere omzet. Philips waarschuwde eerder al veel last te hebben van tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit, wat aan de omzet raakt. Ook stellen klanten de installatie van apparatuur uit en zijn de kosten voor vrachtvervoer flink gestegen.

De daling van de omzet vorig jaar kwam volledig op het conto van Connected Care, de divisie die in 2020 juist excelleerde vanwege de grote vraag naar onder andere beademingsapparatuur. Dit jaar is die vraag minder.

Daarbij zitten ook de problemen met de slaapapneuapparaten goede prestaties in de weg. In het slotkwartaal lag bij het onderdeel Connected Care de omzet een derde lager dan een jaar eerder. De andere divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health waren goed voor respectievelijk 8 en 9 procent meer opbrengsten.

Lees ook:

Philips-topman Van Houten: Er zijn lange tijd geen klachten geweest over onze apparaten

Heeft Philips ruim 200.000 klachten gehad over zijn slaap- en beademingsapparatuur? Wist het allang dat apparaten soms mankementen vertoonden? Topman Frans van Houten ging op die vragen in.