Kwade opzet is het vaak niet, maar er gaat te veel fout bij EU-bestedingen, ziet de Europese Rekenkamer

Het leek de afgelopen jaren de goede kant op te gaan, maar in 2019 ging er toch weer te veel mis bij de besteding van EU-subsidies. De Europese Rekenkamer velt bij de presentatie van haar jaarrapport over de EU-begroting dinsdag voor het eerst sinds 2016 een afkeurend oordeel.

Weliswaar is het foutenpercentage ongeveer gelijk gebleven (2,7 procent, tegen 2,6 in het jaar ervoor) maar de fouten zijn ingrijpend, mede doordat ze zich voordoen bij projecten met een hoog risico. Dat zijn onder meer onderzoeksprojecten met complexe regels of investeringen in regionale en plattelandsontwikkeling. Daar doen zich, in Rekenkamer-taal, ‘fouten van diepgaande invloed’ voor.

Vorig jaar beliepen de EU-uitgaven bijna 160 miljard euro. In de hoog-risico-categorie ging 67 miljard euro om. Daar schat de Rekenkamer het foutenpercentage op 4,9 ofwel een kleine 3,3 miljard. Volgens de gedachtegang van de financiële EU-waakhond had dat geld niet verstrekt mogen worden.

Kunnen we dan spreken van fraude en/of verspilling van overheidsgeld? Dat ook weer niet, onderstreept de Rekenkamer, die elk jaar een beperkte steekproef neemt onder de EU-uitgaven. Bij 747 onderzochte transacties zijn negen verdachte gevallen gemeld bij het EU-fraudebureau Olaf. Dat stelde in vijf gevallen een nader onderzoek in.

Niet zozeer kwade opzet

Bij verreweg de meeste foutmeldingen is niet zozeer sprake van kwade opzet, maar van een ‘ongelukkige administratieve afwikkeling of wijzigingen die aanvankelijk niet voorzien waren’, zo licht het Nederlandse Rekenkamerlid Alex Brenninkmeijer toe.

Twee voorbeelden: een stedelijk voetpad in Portugal dat is medegefinancierd door de EU, maar dat al klaar was toen de subsidieaanvraag werd gedaan. Met terugwerkende kracht vragen om EU-geld is niet toegestaan. In een ander geval vroeg een groot landbouwbedrijf subsidie aan voor een opslagplaats voor veevoer, maar toen controleurs een kijkje kwamen nemen, bleek daar vooral graan te liggen. Voor steun voor dergelijke opslagplaatsen komen alleen kleine bedrijven in aanmerking.

Ook gaat het vaak mis met declaraties voor personeelskosten of worden andere subsidieregels geschonden, vooral op het gebied van openbare aanbestedingen.

Van een mager zesje naar een onvoldoende

Toch is de Rekenkamer de laatste jaren steeds redelijk positief geweest over de rechtmatigheid van de EU-bestedingen. Het geschatte foutenpercentage daalde gestaag, van 4,4 procent in 2014 tot 2,4 in 2017, het laagste niveau van de laatste jaren. Dat was voor de rekenmeesters uit Luxemburg aanleiding om de afgelopen drie jaar steeds een zogeheten ‘oordeel met beperking’ te geven, ofwel een mager zesje. Nu is dus sprake van een terugslag naar de aloude onvoldoende.

Met enige bezorgdheid kijkt de Rekenkamer naar de komende begrotingsperiode (2021-2027), vooral naar het toegevoegde corona-herstelfonds van 750 miljard. Vooralsnog zullen de onafhankelijke controleurs moeten roeien met de riemen die ze nu hebben, terwijl de totale EU-bestedingen bijna verdubbelen, met de bijbehorende grotere kans op fouten dan wel fraude.

“Het wordt dus nog belangrijker dat de financiën van de EU op een gedegen en doeltreffende manier worden beheerd”, zegt Rekenkamer-voorzitter Klaus-Heiner Lehne. “Meer werk betekent ook meer middelen”, sorteert hij vast voor op een aanvraag voor een ruimer Rekenkamer-budget.

Lees ook:

Alex Brenninkmeijer: Wij hebben de kluisdeur van de ECB opengewrikt

Oud-ombudsman Brenninkmeijer is tevreden. Zijn Europese Rekenkamer mag eindelijk de ECB (deels) controleren.

Brenninkmeijer: We moeten af van de fixatie op geld

‘Wat je in deze tijd ziet, is dat mensen meer aandacht krijgen voor waarden’, aldus Alex Brenninkmeijer vier jaar geleden in een interview met Trouw. ‘Daar zouden we ons in Europees verband ook meer op moeten richten.’