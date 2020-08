Kunt u de blikken soep niet vinden? Bij Jumbo wijst de handscanner voortaan de weg

Boodschappen doen kan niet alleen leuker, maar ook makkelijker. Althans als het mensen een beetje lukt om met digitale middelen om te gaan. Zo heeft Jumbo recent een aantal van haar zelfscanners vernieuwd. Dat is een apparaatje dat klanten bijvoorbeeld direct de prijs van een product laat zien, en direct de kosten van de boodschappen in het mandje of winkelkarretje bij elkaar optelt, zodat het bij de kassa geen verrassing is hoe hoog de rekening is.

Albert Heijn heeft deze apparaatjes ook. Handscanners zijn populair bij gezinnen met jonge kinderen. Ouders geven hun zoontje of dochter het apparaatje en die gaan doorgaans enthousiast hun favoriete producten langs. Vader of moeder kan ondertussen rustig de groente voor het avondeten uitzoeken.

Nu heeft Jumbo een nieuwere versie in huis gehaald. In hun handscanner zit een camera met locatiebepaling waardoor het apparaat de klant door de gangpaden kan navigeren naar het gewenste product. Ook hebben de nieuwste exemplaren een microfoon waarmee het winkelend publiek om assistentie kan vragen. De dichtstbijzijnde medewerker krijgt dan een seintje dat hij of zij naar die klant moet lopen.

Voor de toekomst wordt gedacht aan een mogelijkheid dat de klant via de handscanner direct kan zien of er bepaalde allergenen of ingrediënten in een product zitten. En dat er recepten worden gepresenteerd die bij het product passen. Maar alles op zijn tijd, zeggen de supermarkten, want de klant moet al die innovatie wel kunnen bijbenen.

De nieuwe ontwikkelingen zijn natuurlijk niet alleen een extra service naar de klant, maar ook fijn voor de supermarkt. Zebra, de maker van de handscanners, zegt dat de inhoud van een winkelmandje met 7 tot 14 procent groeit als de klant een zelfscanner gebruikt.

