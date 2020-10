Kunnen we in de winter wél op vakantie? De reisbranche vreest het ergste

Als er een negatief reisadvies komt voor de hele wintervakantieperiode zal ‘het zwartste scenario werkelijkheid worden’ voor de reisbranche, zegt kenniscentrum Reiswerk. Nu al is 20 procent van de mensen die in die branche werkten zijn baan kwijtgeraakt. Als er ook een streep door de wintervakantie gaat, loopt dat banenverlies op tot zo’n 45 procent.

Het advies om voor komende winter reizen naar zonnige oorden of naar skigebieden te ontmoedigen kwam woensdag van het Outbreak Management Team, en is vooralsnog niet overgenomen door het kabinet. Nóg niet, maar de reisorganisaties zien de bui al hangen. “Dan krijgen we komend voorjaar te maken met een hausse aan faillissementen”, zegt Esther Gathier van Reiswerk.

Reiswerk, dat zich bezighoudt met de arbeidsmarkt in de reisbranche, luidt de noodklok. “Als er geen steun komt, houdt het in het eerste kwartaal van 2021 voor heel veel bedrijven gewoon op”, zegt Gathier. Reiswerks voorspelling van 45 procent banenverlies kon dan nog weleens ‘aan de behoudende kant’ zijn, zegt Gathier.

In de touwen

De reisorganisaties zijn woedend over het OMT-advies. De waarschuwingen voor de Canarische Eilanden en Griekenland, populaire winterbestemmingen, waren juist verzacht – er geldt nu code geel, ‘reizen kan, maar wees waakzaam’ – en nu dreigt het OMT daar weer een streep door te zetten, merkt ANVR-directeur Frank Oostdam op. “Onbegrijpelijk en onverteerbaar.”

Het OMT wijst erop dat er in de zomer ‘vele honderden met Covid-19 zijn teruggekomen’ van een vakantie. Wie op vakantie het café in gaat of de drukte opzoekt, houdt zich minder strikt aan de regels, leert de ervaring. Maar de ANVR spreekt van ‘stemmingmakerij’ over reizen. Het gaat er niet om waar je naartoe gaat, maar om hoe je je gedraagt, stelt Oostdam. “We hebben geen vakantieprobleem, maar een gedragsprobleem.” En hij voegt daaraan toe: “We liggen al in de touwen, dit advies dreigt ons de nek om te draaien”.

Maar doet dat OMT-advies er wel toe nu voor veel wintersportgebieden toch al code oranje geldt (‘reis alleen als dat moet’) of van vakantiegangers geëist wordt dat ze bij aankomst tien dagen in quarantaine gaan? Toch wel, zegt Gathier van Reiswerk, want in een aantal zongebieden gelden die restricties niet. “En nu al voor bijvoorbeeld Oostenrijk, waar code oranje geldt, een negatief advies uitbrengen voor de héle winter, terwijl de situatie over een paar weken misschien heel anders is, heeft sowieso schadelijke gevolgen voor de reisbranche.”

Voucherbank

Intussen vraagt de reissector al tijden om extra overheidssteun, boven op de steunpakketten waarvan het hele bedrijfsleven gebruik kan maken. De branche wil vooral graag hulp bij het opzetten van een ‘voucherbank’. Klanten van wie de reis is geannuleerd kunnen de voucher die ze daarvoor krijgen dan inwisselen tegen geld. De overheid zou dat geld moeten lenen aan de reisondernemingen, en die betalen dat dan later, uitgesmeerd over een paar jaar, terug.

Het overleg over die voucherbank verloopt moeizaam, maar donderdag kon de reissector toch een lichtpuntje ontwaren. “We zijn ernaar aan het kijken en het lijkt erop dat het gaat lukken”, zei staatssecretaris Mona Keijzer erover in het tv-programma ‘Goedemorgen Nederland’. Ze voegde er wel aan toe dat alleen reisorganisaties die nog ‘kredietwaardig en levensvatbaar’ zijn in aanmerking komen voor steun met zo’n voucherbank.

‘In de Alpen is het veiliger dan op de Kalverstraat’ Het zijn vooral liefhebbers, maar ze verdienen er ook hun brood mee, de mannen achter de website Skiinformatie.nl. Die zien het aantal bezoekers tot recordhoogte stijgen – iedereen wil weten wat er wel en niet kan – maar de marketingcampagnes van skigebieden die geld binnenbrengen, blijven achterwege. En waarom? “Je kan veiliger skiën in de Alpen dan door de Kalverstraat in Amsterdam lopen”, zegt Frank Pieters van Skiinformatie. “Iedereen heeft het over feestvierende vakantiegangers, maar in Oostenrijk is er zelfs geen après-ski mogelijk. Gondels worden gedesinfecteerd, in rijen geldt de anderhalvemeterregel. Echt, mensen, ga alsjeblieft op wintersport. Niets is zo veilig als dat.”

Lees ook:

Naar de zon? Alleen Curaçao kan nog zonder gedoe

Kijken naar de kleurcode van de plaats van bestemming volstaat niet meer. Wie deze herfstvakantie de grens overgaat, moet een studie maken van de regels, die verschillen per land.