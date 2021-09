Kun je een bril van Facebook opzetten zonder afgeluisterd te worden?

Als Facebook in het nieuws komt, gaat het vaak over privacy. Ook nu weer. Het socialemediabedrijf produceert sinds kort ‘slimme brillen.’ En meteen staan ze ter discussie. Zo’n bril beschermt namelijk niet alleen tegen de zon, maar kan ook filmen, foto’s maken en muziek afspelen. Je kunt er zelfs telefoongesprekken mee voeren. Leuke foefjes, maar wat doet Facebook met de informatie die het van brillendragers ontvangt?

Facebook en brillen? Ja. Het bedrijf van oprichter Mark Zuckerberg werkt samen met het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica, het moederbedrijf van brillenfabrikant Ray-Ban. De Wayfarer, een iconisch zonnebrilmodel van Ray-Ban uit 1952, kreeg een technologische opknapbeurt in het Facebooklab in de Amerikaanse stad Redmond. Daar werkt een leger van Facebookmedewerkers aan de ontwikkeling van de slimme brillen. Ook andere brilmodellen zijn van technologische snufjes voorzien. Ze dragen de naam Ray-Ban Stories en liggen sinds vorige week in Ray-Banwinkels in de VS, Australië en diverse Europese landen. Nog niet in Nederland. De prijs: minimaal 329 euro.

Een eettafel scannen

De brillen passen in de ambitie van Facebook om mensen zo simpel mogelijk gebruik te laten maken van zijn platform: zo min mogelijk met een telefoon en zo veel mogelijk via draagbare accessoires die Facebook zelf ontwikkelt, zoals brillen of armbanden, met de nodige technische snufjes. De bril werkt (deels) via spraakherkenning. Zeg ‘Hey Facebook, maak een foto’, en de bril maakt een foto. De bril staat draadloos in contact met een telefoon, waarmee de foto vervolgens direct online geplaatst kan worden. Op Facebook, maar ook op andere socialemediakanalen, zoals Twitter, Instagram en Snapchat.

Aan de voorkant van het montuur zit in beide hoeken een minicamera. Daarmee kunnen gebruikers foto’s en korte video’s maken. In de oortjes van de bril zijn speakers en microfoontjes ingebouwd om muziek door te luisteren en mee te telefoneren. Uiteindelijk moeten mobiele telefoons helemáál vervangen worden door slimme Facebookgadgets, zei Zuckerberg in een video.

Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar met de Ray-Ban Stories hoopt Facebook wel een stap dichterbij te komen. Brillenseries van Facebook die binnenkort uitkomen bevatten nog iets extra’s: augmented reality – een technologie die (computer)beelden over de werkelijkheid heen kan plakken. Een voorbeeld: je scant een eettafel in een meubelzaak en kijkt vervolgens thuis met je bril op of die in de keuken past.

Een gebrek aan wetgeving

De slimme bril is geen nieuw idee. In 2013 kwam Google er al mee. Twee jaar later werd die uit de markt gehaald vanwege een gebrek aan klanten. Bovendien waren er vragen over de privacy. Die vragen zijn er nu ook. Luistert Facebook bijvoorbeeld telefoongesprekken af, om iemand daarna advertenties te sturen? Als iemand dan over een schoenenmerk praat, ontvangt hij of zij dan reclames van dat merk? En kunnen mensen op straat, in de bus of waar dan ook de hele dag ongemerkt worden gefilmd door iemand met een bril?

Nee, reageert Facebook in Amerikaanse media. Als iemand een foto neemt of filmt gaat een ledlampje aan, zodat anderen door hebben dat de camera draait, en dus weg kunnen lopen. Ook verzoekt het bedrijf gebruikers eerst ‘of het toegang mag krijgen tot de content’, zoals de inhoud van een telefoongesprek. Het is dus aan de klant, stelt Facebook, wat wel en niet wordt gedeeld met het bedrijf. Op Twitter schrijft Tiffany C. Li, een bekende advocaat in de VS, gespecialiseerd in technologie, dat de privacyzorgen terecht zijn. “Vooral omdat er nog geen wetgeving lijkt te zijn om dit soort technologie te toetsen.”

Ondertussen is ook Apple bezig met een eigen versie van een bril. Die komt volgens de planning volgend jaar op de markt. Google kocht vorig jaar het Canadese bedrijf North, dat zich ook toelegt op de productie van techbrillen. Zo lijkt het bedrijf een nieuwe poging te willen ondernemen.

In april dit jaar kondigde Facebook de komst van een slimme armband aan die ongeveer hetzelfde kan als de Ray-Ban Stories, en volgend jaar moet verschijnen.

