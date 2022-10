Kritiek op koppeling warmtenet en gas ondanks prijsplafond

Asjon van den Andel trok meteen bij de Tweede Kamer aan de bel toen ​hij ​met Prinsjesdag de energieplannen van het kabinet zag. “Al tien jaar heb ik stadsverwarming, maar nog steeds is er een koppeling met de gasprijs en nu zijn we weer de dupe”, schreef hij in een tweet.

Het water dat zijn huis in Ede binnenstroomt, wordt ​opgewarmd ​in een centrale voor snoei-afval, vertelt hij. Toch is het tarief gestegen dat ​leverancier ​Vattenfall in rekening brengt​. Dat komt doordat dit maandbedrag volgens de wet aan de gasprijs is gekoppeld.

Dat het kabinet heeft besloten om een prijsplafond in te stellen voor afnemers van stadsverwarming, is een flinke meevaller. Maar voor de verhoging van komende jaarwisseling maakte Van den Andel zich wel zorgen, door alle onrust op de gasmarkt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

Niet duurder dan gasgestookte verwarming

Het tarief wordt vanaf 1 januari gekoppeld aan het prijsplafond voor gas. Tot welk verbruik precies, wordt nog uitgewerkt. Maar toezichthouder ACM zegt dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet niet méér hoeven te betalen dan ze met een gasgestookte verwarming zouden doen. Het gaat om een half miljoen huishoudens.

Als financieel adviseur is Van den Andel handig met cijfers. “Als ik mijn warmteverbruik van 33 gigajoule omreken naar gas, verwacht ik op 1042 kuub gas te zitten. Dat ligt onder het plafond van 1200 kuub dat de overheid instelt. Opmerkelijk is wel dat de overheid met een hogere prijs per gigajoule rekent dan ik betaal. Dat scheelt een derde.” Met elektriciteit komt hij iets boven het plafond uit.

Nog beter zou het zijn om de echte kosten van warmte ​​door te berekenen, vindt Van den Andel. “Want snoei-afval is in principe gratis”, zegt hij.

Warmtepomp, houtkachel en zonnepanelen

Verderop in de wijk Kernhem in Ede heeft Emma Hoeve – van gastouderopvang Emma’s Hoeve – geen aansluiting op het warmtenet van Vattenfall. Ze heeft een warmtepomp die de kamer op temperatuur houdt. Verder heeft ze een houtkachel.

Een warmtepomp kan veel stroom​ kosten. Daarom is het gunstig voor eigenaren dat het kabinet het verbruiksplafond verhoogt van 2400 naar maximaal 2900 kilowattuur per jaar. Wie daaronder blijft, betaalt maximaal 0,40 euro per kWu, wat minder is dan de marktprijs.

“Zelf merk ik nog weinig van de hoge tarieven”, zegt Hoeve. “We hebben zonnepanelen en het was een goede zomer. De tuin ligt op het zuiden en we pakken elk zonnestraaltje mee.” Ze is vol vertrouwen. “Tot dusver heb ik nog altijd geld teruggekregen van het energiebedrijf.”

