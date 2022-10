Krimpplan is onnodig, zegt KLM, en ‘bedreigt ons in ons voortbestaan’

KLM legt zich nog in de verste verte niet neer bij het krimpplan van minister Mark Harbers voor Schiphol. Harbers wil minder geluidshinder en uitstoot van schadelijke stoffen, en daarom moet van hem het aantal vluchten omlaag van maximaal 500.000 naar 440.000 per jaar. Dat doel kan veel beter worden bereikt door stillere en schonere vliegtuigen in te zetten, betoogt KLM.

Met het plan van Harbers komt de geluidsreductie op 12 procent. Maar de KLM denkt al in 2024 een reductie te kunnen bewerkstelligen van 14 procent, vergeleken met 2018. De zeventien luidruchtige Boeings 747 die de KLM toen nog had, zijn al uit de vlucht genomen, nieuwe vliegtuigen komen ervoor in de plaats en afgelopen zomer heeft KLM honderd nieuwe, relatief stille toestellen bij Airbus besteld.

KLM gaat ervan uit dat andere maatschappijen die op Schiphol vliegen ongeveer hetzelfde gaan doen, legde hoofd luchthavenstrategie Pieter Cornelisse woensdag uit tijdens een bijeenkomst met de pers. Zo niet, dan blijft die 14 procent geluidsreductie buiten bereik. Die betreft trouwens niet het aantal keren dat omwonenden last hebben van vliegherrie, maar alleen het volume ervan.

Tweederangs luchthaven

Want KLM wil even vaak blijven vliegen als nu maximaal mag: als Schiphol 60.000 vluchten moet schrappen, komen daarvan waarschijnlijk 43.000 voor rekening van KLM. Met het overblijvende aantal vluchten denkt KLM niet winstgevend te kunnen zijn. Alleen al voor de aanschaf van al die nieuwe vliegtuigen moet ze 1 miljard euro per jaar opzij kunnen zetten, en dat kan dan dus niet.

KLM voorspelt ook dat ze bij de krimp die Harbers wil dertig bestemmingen moet schrappen: 25 in Europa, vijf in de rest van de wereld. Dat ondergraaft uiteindelijk ook de positie van Schiphol. Dat wordt een ‘tweederangs luchthaven', zei Cornelisse, die vooral de Nederlandse vliegreiziger bedient.

Dat laatste zal omwonenden als muziek in de oren klinken. Maar het kabinet wil dat Schiphol zijn netwerk van bestemmingen op peil houdt. Volgens Harbers kan dat met 440.000 vluchten per jaar, volgens de KLM niet. Cornelisse: “Daarover moeten we in gesprek.”

‘In ons voortbestaan bedreigd’

Mocht dat ‘gesprek’ niets opleveren, dan komt de juridische kant van de zaak in beeld. “Zoals elk groot bedrijf dat in zijn voortbestaan bedreigd wordt”, kijkt KLM ook daarnaar, zei Cornelisse. Net als Schiphol zelf trouwens, want ook terugtredend topman Dick Benschop waarschuwde al: aan dat krimpplan zitten juridisch gezien veel haken en ogen.

Nederland is in elk geval gebonden aan een serie internationale verdragen over de luchtvaart, bevestigt hoogleraar luchtvaartrecht Pablo Mendes de Leon. Afwijken van de afspraken die daarin staan, kan wel, maar alleen om redenen die in die verdragen al zijn genoemd. En daar horen klimaat- en geluidsdoelen niet bij.

Minstens zo belangrijk is dat het kabinet voor zijn plan langs de Europese Commissie moet. Die zal afwegen of er goede redenen zijn voor het beperken van de vrije toegang tot de markt, een basisprincipe van de Europese Unie, en of het doel daarvan niet ook met andere middelen kan worden bereikt. Zoals de inzet van schonere en stillere toestellen, bevestigt Mendes de Leon. “Hoewel dat dan wel snel en concreet resultaat moet opleveren.”

