Krijgt Hoogovens een Zweedse eigenaar? Dat ziet er wel naar uit

De kans wordt steeds groter dat Tata Steel Nederland, het voormalige Hoogovens, in Zweedse handen komt. Onderhandelingen zijn gaande en het Indiase moederbedrijf van Hoogovens is bereid zijn Nederlandse bezit te verkopen. Volgens het Indiase blad Business Today kan de verkoop al in januari beklonken worden. Het Zweedse staalbedrijf SSAB zou zo’n 7 a 8 miljard dollar voor Tata Steel Nederland (dat is de staalfabriek in IJmuiden plus een paar andere fabrieken) over hebben, meldt het zakenblad.

Mocht de overname doorgaan dan gaat Hoogovens, de oude naam van het staalconcern die in IJmuiden en omstreken nog altijd gangbaar is, zijn vierde buitenlandse avontuur in. Sinds 2007 is het bedrijf in handen van het Indiase Tata-concern, aanvankelijk tot tevredenheid van ‘IJmuiden’. Tata kocht in 2007 Corus, het Brits-Nederlandse staalbedrijf dat bestond uit Hoogovens en British Steel. Corus ontstond in 1999 toen British Steel Hoogovens kocht, een overname waar de Nederlandse poot niet bijster gelukkig van zou worden. Van 1972 tot 1982 vormde Hoogovens samen met het Duitse Hoesch het Estel-concern. Ook dat was geen succes. Van 1982 tot 1999 was Hoogovens zelfstandig.

Schroot als basis

SSAB is, net als Hoogovens, een middelgroot staalbedrijf. Het is, zowel qua personeelsomvang als in omzet, iets groter. Bij SSAB werkten eind vorig jaar 14.500 mensen, bij Tata Steel Nederland ongeveer 11.000, waarvan ruim 9000 in IJmuiden. SSAB maakt ook iets meer staal dan Hoogovens.

Belangrijkste afzetmarkt van SSAB is de Verenigde Staten waar het staal maakt met schroot als basis. Veel staal verkoopt SSAB ook in zijn thuislanden Zweden en Finland. In 2014 nam SSAB, dat oorspronkelijk stond voor Svenskt Stal AB, zijn Finse branchegenoot Rautaruukki over. Sterke staalsoorten zijn een specialiteit van het Zweedse bedrijf.

Ook voor Hoogovens is de Amerikaanse markt belangrijk: het bedrijf levert onder meer verpakkingsstaal (voor blikjes) en staal voor batterijen. De auto-industrie is ook een grote klant. Maar veel doublures met de producten en het klantenbestand van SSAB zijn er niet.

Hoogstwaarschijnlijk geen bezwaar

Dat betekent dat een eventuele overname hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden tot een (groot) verlies aan banen in IJmuiden en omstreken. Het betekent ook dat de Europese Commissie hoogstwaarschijnlijk geen bezwaar zal maken tegen de deal. Dat deed ‘Brussel’ wel toen Tata Steel Europe, de Europese poot van Tata Steel, wilde samengaan met het Duitse ThyssenKrupp. In januari 2019 liet Eurocommissaris Margrethe Vestager weten dat die fusie alleen kon doorgaan als de bedrijven veel onderdelen zouden verkopen. Daar voelden Tata en ThyssenKrupp niet voor.

Met een overname komt Hoogovens mogelijk in rustiger vaarwater terecht. Eerst zorgde de voorgenomen fusie met ThyssenKrupp voor het nodige rumoer. Daarna waren er reorganisatieplannen die 1600 mensen in Nederland hun baan zouden kosten en waar de vakbonden tegen te hoop liepen. Het Indiase moederbedrijf was de aanhoudende verliezen bij zijn Europese poot zat en liet weten dat die poot zijn eigen broek moest gaan ophouden. Die verliezen werden overigens grotendeels in Wales geleden. IJmuiden draaide in de meeste jaren met winst. De rapen waren gaar toen de in IJmuiden gewaardeerde Theo Henrar, baas van de Nederlandse poot, in mei na een conflict met de leiding van Tata Steel Europe vertrok. Dat leidde in IJmuiden tot werkonderbrekingen en stakingen.

Geen Brits steungeld

Dat Tata nu bereid is om Hoogovens te verkopen is toch wel opmerkelijk. Tot voor kort was het juist de bedoeling om de Britse en de Nederlandse poot verder in elkaar te schuiven. Anderzijds is al langer bekend dat het Indiase concern zich vooral wil richten op Azië. Daar groeit de staalmarkt nog. Mogelijk speelt ook een rol dat het Britse deel van het staalbedrijf bij de Britse regering heeft aangeklopt voor (corona)steun. Een beslissing over die aanvraag laat al maanden op zich wachten. De kans dat die steun er komt is wellicht groter als de Britse tak loskomt van de Nederlandse tak. Dan zou er geen Brits steungeld richting Nederland kunnen verdwijnen.

