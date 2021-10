Krijgen we een tekort aan gas? Dat zou best eens kunnen

Aardgas is duur en vrij schaars. Er is een gerede kans dat dat zo blijft. De vraag is zelfs of er geen tekort aan gas kan ontstaan. Daarom is het verstandig het Groningenveld nog open te houden en zou het onverstandig zijn kolencentrales en de kerncentrale van Borssele te sluiten. De productie uit kleine gasvelden, op het land, in de Waddenzee en de Noordzee moet doorgaan.

Dit stellen twee energiedeskundigen, Lucia van Geuns en Jilles van den Beukel, in een rapport dat dinsdag verscheen. Het was, toevalligerwijs, de dag dat de aardgasprijs op de gasbeurs TTF nieuwe recordhoogtes bereikte – gas is nu bijna zeven keer zo duur als vorig jaar – en de dag nadat er bij Appingedam en Zeerijp in de provincie Groningen drie aardbevingen waren.

Sluiting van kolen- en kernenergiecentrales

Gas is duur omdat de productie in Europa, vooral in Nederland, is afgenomen en er vanuit Azië veel vraag is naar vloeibaar gas. In Europa is er veel vraag omdat kolen- en kernenergiecentrales in Duitsland en België sluiten. Rusland, de grootste gasleverancier van Europa, komt zijn leveringsverplichtingen wel na, maar produceert niets extra’s. Daarbij leverden windparken dit jaar door lagere windsnelheden dan normaal relatief weinig stroom en bleef de productie van vloeibaar gas (lng) achter bij de verwachtingen.

Die situatie kan voortduren en dat kan betekenen dat de gasprijzen komende winter nog hoger worden dan nu. Of dat gebeurt, en of er echt schaarste komt, hangt er vooral van af hoe streng de winter wordt en van de bereidheid van Rusland om meer gas te leveren. Mogelijk is ook dat de gasvraag wat afneemt als de prijzen hoog blijven. Nu al hebben enkele bedrijven die veel gas verbruiken hun productie beperkt.

De overheid kan op korte termijn weinig aan deze situatie veranderen, stellen Van Geuns en Van den Beukel, beiden verbonden aan het The Hague Centre for Strategic Studies.

Nederland is erg afhankelijk van marktpartijen en de spotmarkt

Maar op de wat langere termijn kan het Rijk wel wat doen om de levering van gas zekerder te stellen. Het openhouden, en zo mogelijk uitbreiden, van de gasopslag in Norg, Grijpskerk en het Bergermeer is zo’n maatregel. Die velden, die fungeren als buffer, moeten dan, zeker bij het begin van de winter, wel goed gevuld zijn; het Bergermeer is dat nu niet. De overheid zou ook meer langetermijngascontracten moeten afsluiten. Nederland is nu erg afhankelijk van marktpartijen en van de spotmarkt.

Verder moeten de kleine velden gas blijven produceren, menen de twee auteurs. Wie zich daar om milieuredenen tegen verzet, moet volgens hen beseffen dat de gaswinning alhier veel milieuvriendelijker is dan in Rusland en in de VS. Tenslotte blijft van belang dat de vraag naar gas afneemt: dat huizen worden geïsoleerd en dat warmtepompen worden geïnstalleerd. Want hoewel er op de korte termijn nog onvoldoende schone alternatieve energiebronnen zijn, moeten we op de lange termijn toch van het gas af.

