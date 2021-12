Krijgen tienduizenden Conservatrix-gedupeerden in de lente eindelijk pensioenzekerheid?

Mogelijk komt er komend voorjaar eindelijk duidelijkheid voor de ruim 45.000 gedupeerde polishouders van pensioenverzekeraar Conservatrix. Veel daarvan zijn voor hun pensioenuitkering afhankelijk van de failliet-verklaarde verzekeraar, en zij zitten inmiddels meer dan een jaar in onzekerheid over hoeveel er nog van dat pensioen overblijft.

Dat wordt pas duidelijk als er een geschikte verzekeraar is gevonden die de polissen wil overnemen, en tegen welke prijs. Al sinds december vorig jaar zijn twee aangestelde curatoren druk bezig om zo’n partij te vinden.

Nu melden zij in hun vijfde curatorenverslag dat een van die gesprekken positief verloopt, en dat zij hier misschien in het volgende verslag in maart een nadere mededeling over kunnen doen. Zij zullen het ministerie van financiën, toezichthouders en rechter-commissarissen vertrouwelijk op de hoogte houden van de gesprekken.

Beleggingswinst

Het afgelopen jaar moesten gepensioneerden bij Conservatrix het doen met een maandelijkse uitkering die 30 procent onder de oorspronkelijk beloofde uitkering lag. Dat was het minimum dat de twee curatoren hen durfden te beloven, tot er een nieuwe verzekeraar was gevonden waar de polissen ondergebracht konden worden.

De afgelopen periode hebben de curatoren beleggingswinst gemaakt met het fondsvermogen en daarom is de uitkering sinds deze maand verhoogd naar 80 procent van het oorspronkelijke pensioen.

Dat het curatorenverslag nu rept van een mogelijke deal lijkt weinig indruk te maken op de Stichting Polishouders Conservatrix, een belangenvereniging van gedupeerden. Ook in eerdere verslagen werd al gerept van een geïnteresseerde partij, schrijft de stichting op haar site. Maar steeds bleek dat er meer tijd nodig was dan gedacht.

Onvermijdelijke kortingen?

De problemen ontstonden zo’n tien jaar geleden bij de verzekeraar uit Baarn, toen bleek dat zij te hoge toezeggingen had gedaan aan polishouders. Vervolgens talmde toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) met het doorhakken van knopen over de uitweg voor de verzekeraar, bleek uit een recent rapport van een evaluatiecommissie.

DNB wilde zeker weten dat opgelegde maatregelen ook stand hielden voor de rechter. Rechtszaken waren niet ondenkbaar: de directie van de verzekeraar wilde niet meewerken met de toezichthouder.

Toen kortingen op uitkeringen onvermijdelijk werden, kreeg DNB juist te veel haast met het vinden van een oplossing, oordeelt de evaluatiecommissie. Voor DNB waren kortingen ‘de facto onbespreekbaar’, terwijl de commissie zich afvraagt of die kortingen op een gegeven moment niet ‘onafwendbaar’ waren geworden.

In een stroomversnelling

Begin 2017 meldde zich een geïnteresseerde Amerikaan, Greg Lindberg, die Conservatrix wel wilde overnemen met zijn bedrijvenconglomeraat. Lindberg was in 2015 ook al in beeld geweest als mogelijke koper, maar weigerde toen te tekenen voor de eisen die DNB aan de koop stelde.

Als Lindberg in 2017 laat weten dat hij niet voornemens is kortingen door te voeren na een eventuele overname, komt de overdracht ineens ‘in een stroomversnelling’. ‘Met de kennis van nu’ is die overdracht niet helemaal goed gegaan, schrijft de commissie. Zo wist DNB in de afspraken niet goed af te dwingen dat het bedrijvenconglomeraat vermogen zou bijstorten als Conservatrix later niet genoeg geld in kas zou hebben.

Toen dat in 2019 inderdaad gebeurde, weigerde Lindberg de portemonnee te trekken. Tegen een kortgeding van begin 2020, waarin hij door de rechter werd gedwongen dit alsnog te doen, ging hij in beroep.

Op 8 februari 2022 doet het gerechtshof in Den Haag daar uitspraak over. Volgens de curatoren wordt een kortgeding als dit slechts ‘in uitzonderlijke gevallen’ vernietigd door het gerechtshof, zodat de kans groot is dat Lindberg ook na het hoger beroep moet bijstorten.

Momenteel zit de verzekeringsmagnaat een zevenjarige gevangenisstraf uit voor het omkopen van een toezichthouder op het verzekeringswezen in de Amerikaanse staat North Carolina.

