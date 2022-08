‘Krappe arbeidsmarkt biedt historische kans voor een weerbaardere economie’

Werkgevers, gooi de lonen omhoog, roept het kabinet. De inflatie is namelijk hoog en personeel nauwelijks te krijgen. Meteen doen, zegt oud-hoogleraar economie Alfred Kleinknecht. De huidige zeer krappe arbeidsmarkt biedt Nederland een historische kans. Eindelijk weg van een economie die draait op slechte en laagbetaalde arbeid.

“Het zou een keerpunt kunnen zijn”, stelt Kleinknecht. “Het is de eerste keer in veertig jaar dat niemand meer bang is voor massawerkloosheid. Arbeid zou nu in het offensief kunnen gaan.” Nederland zucht sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onder het ‘werk, werk en nog eens werk’-mantra, constateert de oud-hoogleraar van onder meer de VU en de TU Delft. Tientallen jaren heeft de Nederlandse economie geleund op het recept van loonmatiging, gecombineerd met een uitdijende schil van flexibele en tijdelijke krachten.

Over de nadelen van die omgang met arbeid heeft Kleinknecht veel gepubliceerd. “De continue druk op de lonen remt de invoering van moderne procestechnologie. Met relatief goedkope arbeid is de druk om geld te investeren in slimmer produceren namelijk een stuk lager.” Dat is ook te zien in de macrocijfers van de economie. “De groei van de productiviteit in Nederland is over de laatste veertig jaar de laagste in de EU”, ziet Kleinknecht. Oftewel: Nederland heeft relatief veel handjes nodig om de euro’s te verdienen.

Kampioen werk creëren

Nederland is daarmee kampioen werkgelegenheid creëren geworden, maar dat model botst nu tegen een muur aan. Er zijn grofweg twee manieren om de gezamenlijke koek, het bruto binnenlands product, te verhogen: met meer inzet van arbeid of door verhoging van de productiviteit. Dat eerste loopt nu spaak, dus is het zaak de tweede optie te benutten. De verdiencapaciteit van de Nederlandse economie kan daardoor omhoog.

Het is belangrijk om de gezamenlijke koek op die manier te vergroten, zegt Kleinknecht. “Dan is er meer om te verdelen tussen arbeid, kapitaal en overheid. Het geeft dus ook meer ruimte voor de overheidsfinanciën.”

Lonen omhoog dus, maar ook minder flexibele banen. Hoe losser de band met een organisatie of bedrijf, des te lager is de prikkel om slimmer te werken, heeft Kleinknecht eerder onderzocht. Innovatie binnen een organisatie komt veel beter van de grond als werknemers een vaste positie hebben. “Iemand die morgen weer op straat kan staan, zal niet snel suggesties doen hoe het werk efficiënter kan. Die zal ook minder loyaal zijn en risico’s mijden. Bedrijven investeren daarnaast minder in opleiding bij tijdelijke krachten. De kennis kan zo weer weg zijn, misschien wel naar de concurrent.”

Kennis en ervaring zit in mensen

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die goed zijn in vernieuwing, kennis uit alle hoeken van de organisatie weten te benutten. “Dat kan bijvoorbeeld ook de telefonist zijn die ontevreden klanten aan de lijn heeft en daar nuttige informatie hoort.” Kennis en ervaring, de basis voor innovatie, zit vooral in mensen. Dat is meestal niet in documenten opgeslagen die makkelijk aan de volgende tijdelijke werknemer te geven zijn. “Zelfs bij een hoogtechnologisch bedrijf als ASML zit een belangrijk deel van de kennis in de hoofden van de ingenieurs. Dat is niet allemaal op te schrijven, want als je daarmee klaar bent is de informatie alweer verouderd.”

De overheid doet er goed aan nu niet in de arbeidsmarkt in te grijpen om de krapte tegen te gaan. Laat de markt maar zijn werk doen, stelt Kleinknecht, laat die lonen maar stijgen. “Je ziet nu dat de vakbeweging meer durf krijgt om looneisen te stellen. Dat is goed. Anders komt de rekening voor de hoge inflatie eenzijdig bij de factor arbeid terecht.” Technologische achterblijvers aan de onderkant van de markt kunnen dan omvallen. Maar dat kan Nederland op dit moment wel hebben, stelt Kleinknecht. Het levert uiteindelijk een gezondere, weerbaardere economie op.

