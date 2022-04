Kranten verliezen abonnees omdat de bezorging ernstig hapert

‘’s Ochtends bezorgen, ’s middags lekker vrij!’ staat op bezorgdekrant.nl. De wervingscampagne, een initiatief waar alle kranten van Nederland aan meedoen, noemt nog meer punten die mensen moeten overhalen om krantenbezorger te worden.

Zo is de krant in de bus gooien voor je werk ‘goed te combineren met andere bezigheden, zoals je hobby’s, sport, school of een andere (bij)baan’. Ook is zo'n bezorgbaan volgens de krantenuitgevers ‘snel geld verdienen’. ‘Vanaf een uurtje per dag verdien je al een lekker bedrag! Ontvang nu ook een startpremie van €300,-!’

Het helpt allemaal weinig. Nederlandse kranten kampen met een groot en structureel tekort, met name aan bezorgers, zegt Philippe Remarque, uitgever van DPG Media voor Trouw, Het Parool en de Volkskrant. “Het probleem is erg groot en is vanaf de herfst groter geworden. We komen ongeveer 1300 bezorgers tekort. Het lukt daardoor vooral niet om de krant op tijd bij de mensen in de bus te krijgen. In sommige wijken kan de krant soms helemaal niet worden bezorgd.”

Verstoord ochtendritueel

Met dat laatste euvel heeft zo’n tien procent van de abonnees te maken, waarmee alleen al bij DPG Media het ochtendritueel van 120.000 krantenlezers wordt verstoord. Dat leidt regelmatig tot opzeggingen, merkt ook Cees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw: “Naast opzeggingen krijg ik dagelijks brieven en mails van lezers met de vraag waar de krant blijft. Gelukkig zijn onze lezers over het algemeen loyaal, maar het is een zeer ernstig probleem waar hard aan wordt gewerkt.”

Concurrent Mediahuis, uitgever van onder meer De Telegraaf en het Noord-Hollands Dagblad, kampt met dezelfde problemen. Het bedrijf was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie, maar Philippe Remarque laat weten: “Zij staan voor dezelfde problemen in hun bezorggebied. Wij bezorgen elkaars kranten, we zijn in nauw overleg.”

Volgens Hans Robijn, vakbondsbestuurder media en cultuur bij FNV, wordt het nog een helse klus om het tekort aan bezorgers en medewerkers voor de distributie op te lossen: “Het tijdstip voor distributeurs en bezorgers om midden in de nacht of vroeg in de ochtend te werken is niet aantrekkelijk. Mensen doen een krantenwijk ook vaak maar heel kort. Jongeren maken eerder de keuze om ergens vakken te vullen.”

De concurrentie is groot

Er worden duizenden bezorgers gezocht terwijl de concurrentie op de arbeidsmarkt moordend is. Er zijn al enige tijd meer vacatures dan werklozen. In vrijwel iedere sector van de Nederlandse economie staan werkgevers te springen om personeel.

Krantenuitgevers zien vooral met grote zorg hoe populair flits- en maaltijdbezorgers zijn onder studenten - een doelgroep die voorheen vaak voor een krantenwijk koos. Als fietskoerier kun je zelf je werktijden inplannen. “Zo'n baan betaalt ook beter”, weet Robijn. “De krantenbezorger staat onderaan de keten.”

DPG-uitgever Philippe Remarque denkt dan ook dat de oplossing moet worden gezocht in het opwaarderen van de baan van krantenbezorger. “We mikken er op om de bestaande wijken van bezorgers uit te breiden en de lonen daarin mee te laten stijgen. Omdat je soms door weer en wind moet, willen we ook investeren in e-bikes en e-bakfietsen. We moeten de stap maken naar professionalisering van bezorgers.”

Of krantenuitgevers de financiële middelen hebben om bezorgers aanzienlijk meer loon, een hogere startpremie en een elektrische fiets te geven, betwijfelt vakbondsbestuurder Hans Robijn echter. “Het aantal opzeggingen stijgt, de prijs van kranten stijgt. Uitgevers moeten op de kosten letten.”

