KPN maakt einde aan historisch netwerk ISDN maar niet iedereen is al overgestapt

Het voelt misschien wel langer geleden, maar ruim 25 jaar na de lancering schrapt telecombedrijf KPN de techniek ISDN volledig uit de mogelijkheden voor internet en telefonie. De tienduizenden gebruikers van het netwerk dienen daarom een alternatieve verbinding te zoeken om bereikbaar te blijven. De techniek vervalt ook voor klanten van Telfort en Tele2.

Integraded Services Digital Network, zoals de naam volledig luidt, was het eerste netwerk dat bellen en internetten gelijktijdig mogelijk maakte. De opkomst van snellere verbindingen zoals glasvezel en breedband maakt ISDN inmiddels flink verouderd en overbodig, ziet KPN. Het bedrijf wil niet ‘trekken aan een dood paard’, maar investeren in nieuwere technieken, stelt KPN-woordvoerder Gijs Wesselink. Volgens hem is Nederland een van de laatste landen die ­afscheid neemt van ISDN.

Noodoplossing

Begin 2017 kondigde KPN de maatregel al aan, maar nog niet iedereen heeft een alternatief gevonden. De meest recente peiling van Autoriteit Consument & Markt (ACM) eind 2018 wijst uit dat er toen nog 139.000 ISDN-aansluitingen waren. Dat aantal is inmiddels teruggebracht tot enkele tienduizenden, zegt Wesselink. Vrijwel alle particulieren hebben al een alternatief gevonden, maar voor veel bedrijven, met name mkb’ers, biedt het oude ISDN nog altijd uitkomst. De techniek wordt niet alleen toegepast om bereikbaar te zijn voor klanten, maar ook voor de pinapparaten, faxen en alarmsystemen.

“Als iets nog werkt, zien veel ondernemers geen reden om te veranderen”, zegt Wesselink. “Veel mkb’ers komen met dit soort vernieuwingen vaak pas om twee voor twaalf in ­actie.” KPN stoot het netwerk sinds vorige week geleidelijk per regio af, maar niemand hoeft zich zorgen te maken plotseling niet meer bereikbaar te zijn. Een telefoontje met KPN is voldoende om de digitale verbinding te herstellen. Voor even dan. “Dat is een tijdelijke noodoplossing. We gaan hen wel duidelijk maken dat de tijd is aangebroken om nu echt te zoeken naar een toekomstbestendig alternatief, want anders is er geen internet meer beschikbaar.”

Alternatief

De laatste jaren hebben velen een alternatief weten te vinden. Begin 2015 had ISDN nog ruim 350.000 aansluitingen. Dat waren er in het voorjaar van 2017, toen KPN de maatregel bekendmaakte, nog 249.000. Met name de overstap naar breedbandverbinding is volgens Wesselink een populair alternatief.

De noodzakelijke netwerkswitch zorgt niet voor acute stress onder ­ondernemers, zegt een woordvoerster van MKB Nederland. Dat nog bij lange na niet alle bedrijven zijn overgestapt komt vanwege een gebrek aan prioriteit, verklaart ze.

Waar ISDN verdwijnt, investeert KPN de komende jaren naast in breedband ook flink in glasvezel. Vanaf 2020 worden in drie jaar tijd een miljoen extra woningen voorzien van glasvezelverbinding.

