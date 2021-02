Korten op de kinderbijslag om extra kosten te drukken? Het kabinet houdt vast aan dit plan

Het Nibud heeft ‘met verbazing’ kennis genomen van het kabinetsvoorstel om de komende jaren de kinderbijslag niet te indexeren. ‘Weet het kabinet wel hoe belangrijk deze tegemoetkoming is voor minimahuishoudens’, merkt het voorlichtingsinstituut voor geldzaken op. Volgens het Nibud vormt de kinderbijslag ruim tien procent van het besteedbaar huishoudinkomen voor een alleenstaande ouder met twee kinderen op bijstandsniveau. Voor sommige huishoudens is ‘elke euro van belang’, benadrukt het instituut.

Financiële moeilijkheden

Het Nibud vreest dat die gezinnen financiële problemen krijgen − of dat die oplopen − als de hoogte van de kinderbijslag niet wordt aangepast aan de inflatie. Het ministerie van sociale zaken is dat van plan, omdat uitkeringsorgaan UWV en de Sociale Verzekeringsbank extra kosten moeten maken om hun dienstverlening op orde te krijgen.

Dat is belangrijk, zegt vakbond CNV, maar haal dat geld niet bij de ouders met kinderen weg. “Het probleem is dat de rekening van deze investeringen eenzijdig wordt neergelegd bij een specifieke groep: ouders met kinderen. Wij zien niet in waarom deze investeringen niet collectief gedragen kunnen worden, gewoon uit de algemene middelen.”

Gevaarlijk precedent

Het CNV waarschuwt dat deze handelswijze een gevaarlijk precedent kan scheppen voor extra kosten elders. Kunnen die dan vaker worden gehaald bij ouders met minderjarige kinderen? Het CNV vraagt zich ook af waarom het kabinet met dit wetsvoorstel komt, terwijl het demissionair is. Het gaat immers over de jaren 2022, 2023 en 2024. Volgens het CNV is het aan een nieuw kabinet om hier een besluit over te nemen. De kinderbijslag voor nul- tot vijfjarige kinderen is dit jaar 221,49 euro per kwartaal: dus 886 euro per jaar. Voor twaalf- tot zeventienjarigen is die 316,45 euro per kwartaal: 1266 euro per jaar. De inflatie wordt voor 2021 geraamd op 1,4 procent.

Toch houdt minister Koolmees vast aan het voorstel. In antwoord op Kamervragen van SGP-Kamerlid Stoffer legt hij uit hoe belangrijk goede dienstverlening van UWV en SVB aan burgers, bedrijven en instellingen is om ‘het vertrouwen van burgers in de overheid te houden en te versterken’. Koolmees ziet daar problemen. “Sluipenderwijs is achterstallig onderhoud ontstaan en is de kwaliteit onder druk komen te staan”, zegt hij over de dienstverlening door UWV en SVB. Hij denkt met het voorstel jaarlijks 100 miljoen euro binnen te kunnen halen.

De inkomenseffecten van het niet indexeren van de kinderbijslag voor de 1,9 miljoen gezinnen noemt Koolmees ‘relatief beperkt’ en daarmee ‘aanvaardbaar’. Hij stelt ook dat het kabinet het belangrijk vindt dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. “Daarom is er deze kabinetsperiode fors, zo’n 900 miljoen euro extra, geïnvesteerd in de ondersteuning van gezinnen. Veel ouders zijn er daardoor structureel op vooruit gegaan.”

