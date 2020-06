Koopwoningen waren nog nooit zo duur als nu, maar dat gaat veranderen

De prijzen van huizen blijven maar pieken. Al sinds juni 2013, toen de huizenmarkt opkrabbelde uit een dal, is er geen houden aan en blijven prijzen van bestaande koopwoningen stijgen. Mensen die in mei een huis kochten waren 7,7 procent duurder uit dan huizenkopers die dat een jaar eerder in dezelfde maand deden, zo berekenden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Sterker, de prijsindex tikte vorige maand het hoogste niveau ooit aan.

Toch nog verrassend

“Dat de prijzen verder zouden stijgen is niet zo gek, dat ze zoveel zijn gestegen is wel verrassend”, zegt Philip Bokeloh, senior econoom huizenmarkt bij ABN Amro. Het duurder worden van bestaande koopwoningen was volgens hem te verwachten omdat de hypotheekrente voor de coronatijd daalde. “Dat draagt bij aan stijgende prijzen.”

Daarnaast blijft het woningaanbod krap omdat er domweg niet opgebouwd kan worden tegen de grote vraag. “Door de stikstofaffaire zijn de verwachtingen van het aantal nieuw te bouwen woningen minder hoog. Mensen die een huis willen kopen gaan daar niet op wachten en denken ‘dan koop ik nu maar een huis’.”

Effecten van de coronacrisis nog niet te zien

Bokeloh benadrukt dat in de jongste cijfers van het CBS en het Kadaster de effecten van het coronavirus nog niet te zien zijn omdat ze zijn gebaseerd op notarisoverdrachten. “En die koopcontracten zijn van een tijdje terug. Dit zijn huizen die waarschijnlijk een maand of drie geleden zijn verkocht, voor de crisis dus. Echt spannend wordt het daarom pas over een maand en later, als er nieuwe cijfers bekend zijn.”

In de ontwikkeling van huizenprijzen zit altijd enkele maanden vertraging. Bokeloh: “Mensen hebben toch een bepaalde prijs in gedachten als ze hun huis willen verkopen. Als de markt dan minder wordt laten ze die vraagprijs niet direct varen. Het duurt even voor ze zich mentaal hebben aangepast aan die nieuwe situatie. Zeker als ze nog maar kort geleden hebben gezien dat hun buurman wél die vier ton voor zijn huis kreeg.”

Een rechte lijn omhoog

Maar voorlopig vervolgen de Nederlandse huizenprijzen onverstoorbaar de weg omhoog die ze in 2013 insloegen. Na een piek in augustus 2008 maakte de kredietcrisis een einde aan de gespannen huizenmarkt en daalden de prijzen van koopwoningen. In juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien gaat de lijn vrijwel zonder haperen omhoog. Twee jaar geleden brak de prijsindex van bestaande koopwoningen voor het eerst het record van augustus 2008. En nu is er dan opnieuw een hoogtepunt in de huizenprijs. Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn Nederlandse koophuizen zelfs bijna de helft duurder geworden.

Het Kadaster maakte bekend dat het in mei 18 347 woningtransacties registreerde. Dat is 6,9 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 88 780 woningen gewisseld van eigenaar, dat is nog wel ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Wat de prijzen betreft verwacht Bokeloh op de langere termijn wel een daling.

Makelaar Niek van den Bosch van Vinkenbosch makelaardij uit Leiden merkt daar nu nog niks van. “Het lijkt wel drukker dan voor de coronacrisis, in veel gevallen wordt nog overboden. Schijnbaar ervaren kopers voldoende baanzekerheid. Toen Rutte de lockdown aankondigde was het even minder maar de rente is nog altijd historisch laag en het aanbod houdt niet over. De enige categorie huizen waarbij mensen wat terughoudend zijn is de categorie huizen waar veel aan gedaan moet worden. Maar over het algemeen merken wij in onze regio dat de mensen er in deze periode juist kooplustiger op zijn geworden.”

