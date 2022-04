Komt de inflatiepiek in zicht? Prijzen stegen minder hard in april

Werden producten in maart nog 11,7 procent duurder op jaarbasis, in april stegen de consumentenprijzen met 11,3 procent. De grafiek met de prijsstijgingen per maand maakt een klein knikje naar beneden.

De inflatie valt volgens een Europese berekeningsmethode in april iets lager uit dan in maart. Beeld CBS

Daarmee ligt de inflatie nog wel op een zeer hoog niveau. Vooral de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne jagen de inflatie aan. Automobilisten zijn aan de pomp wat minder kwijt dan in maart dankzij de accijnsverlaging op benzine en diesel. Dat heeft een dempend effect op de inflatie.

Dichtbij de piek

Een belangrijke functionaris van de Europese Centrale Bank is voorzichtig optimistisch. “Mijn inschatting is dat we heel dicht bij de piek zitten en dat we de inflatie in de tweede helft van het jaar zullen zien dalen”, zei vicepresident Luis de Guindos donderdag tegen EU-wetgevers in Brussel.

Maar hij verwacht wel dat de prijsstijgingen de komende maanden hoogstwaarschijnlijk hoog blijven. “Vooral vanwege de sterke stijging van de energiekosten.”

Vandaag komen de cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat met de inflatiecijfers voor de eurozone. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt voor deze cijfers dezelfde methode als de andere Europese landen. Het gaat om een raming: op 10 mei komen de definitieve aprilcijfers. In Duitsland steeg de inflatie deze maand naar 7,8 procent, bleek donderdag al. In Spanje zakten de consumentenprijzen naar 8,3 procent doordat elektriciteit goedkoper werd.

Hoe de energieprijzen zich ontwikkelen, hangt vooral af van de oorlog in Oekraïne. Deze week stopte het Kremlin de aardgasleveringen aan Polen en Bulgarije, en daarmee nam de dreiging van verdere verstoringen voor andere EU-lidstaten toe. Brussel en Den Haag proberen in korte tijd minder afhankelijk te worden van Russische olie en gas. Overigens was energie ook voor de oorlog al duur, mede doordat in Azië meer gas wordt gebruikt.

FNV dreigt met acties

De hoge inflatie is zorgelijk omdat die de koopkracht van huishoudens ondermijnt. FNV-voorzitter Tuur Elzinga waarschuwde in deze krant dat ook de lonen moeten stijgen. De buschauffeurs, de callcentermedewerkers, de mensen in de supermarkten en distributiecentra voelen de gevolgen van de hoge inflatie het hardst, zei hij. “Nu de prijzen stijgen, komen juist zij in grote problemen.” De vakbond dreigt met acties als werkgevers en de politiek de koopkracht van mensen met lage inkomens niet op peil houden.

Ook bedrijven hebben te maken met enorme prijsstijgingen. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 26 procent hoger dan in maart 2021, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging sinds 1981, het begin van de statistiek in de huidige vorm, en vooral te wijten aan de dure energie.

De winkels hadden een goede maand

Hoewel winkelen duurder wordt, heeft de Nederlandse detailhandel in maart aanzienlijk meer verkocht dan een jaar eerder. Winkels hebben bijna 9 procent meer omgezet. Dat komt deels doordat klanten meer moeten betalen voor hun spullen. Want kijkend naar het volume bedraagt de groei 3,7 procent.

Vooral kleding- en schoenenwinkels hebben in maart fors meer verkocht dan een jaar eerder. Voor alle non-foodwinkels kwam de groei in maart uit op 27 procent. Een jaar eerder was er een lockdown waar vooral deze winkels last hadden. Vandaar dat hoge cijfer.

