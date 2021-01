KLM ziet zich met nieuw testbeleid verder in de misère gedrukt

KLM was er snel bij. De persconferentie waarin premier Rutte nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aankondigde, was koud afgelopen of de luchtvaartmaatschappij had al een beslissing genomen: als bemanningsleden een sneltest moeten ondergaan voordat ze terug mogen vliegen vanuit het buitenland, dan zullen verre vluchten worden geschrapt.

“Nederland wordt hiermee het enige land ter wereld waar dergelijke verregaande maatregelen van kracht worden", stelt KLM een dag later in een verklaring samen met andere luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanaf Schiphol. Volgens hen is de maatregel onuitvoerbaar en zullen de hele luchtvaartsector én de Nederlandse economie daar onder te lijden krijgen.

Ook de vakbonden zijn geschrokken. ‘Een zware klap’, zei de FNV-bond voor cabinepersoneel over de kabinetsmaatregel en de gevolgen ervan. Pilotenbond VNV liet weten zich ‘ernstig zorgen te maken’. En volgens De Unie wordt ‘KLM de nek om gedraaid’. “Tussen neus en lippen heeft het kabinet misschien wel het ontslag aangekondigd van duizenden KLM’ers”, zei Unie-voorzitter Reinier Castelein.

Goed werkgeverschap

De Tweede Kamer toonde zich niet onder de indruk. In het debat over de nieuwe anti-coronamaatregelen ging het bijna alleen maar over de avondklok en nauwelijks over de luchtvaart.

Volgens KLM zelf zijn de gevolgen ingrijpend. Van het kabinet moeten passagiers én crewleden voortaan niet alleen een recente negatieve PCR-testuitslag laten zien voordat ze mogen terugvliegen vanuit een zogeheten hoogrisicogebied, maar moeten ze vlak voor vertrek ook een sneltest laten doen. Daarmee lopen bemanningsleden het risico dat ze moeten achterblijven, en dat wil KLM niet. Dat past niet bij ‘goed werkgeverschap', zegt de maatschappij.

En dus stopt KLM met verre vluchten. Daarvan werden er al veel minder uitgevoerd dan voor de coronacrisis, maar nog altijd laat KLM tot nu toe per week zo’n 270 verre vluchten vertrekken, deels met passagiers, maar steeds meer ook met vracht. In afwachting van de uitkomst van het Kamerdebat heeft KLM nog geen van die vluchten uit het schema gehaald, maar nu er door de Kamer geen bezwaren zijn opgeworpen, wordt het nieuwe testbeleid aanstaande zaterdag al van kracht.

Verschrikkelijke tegenslag

Dat testbeleid zorgt ook voor problemen bij vluchten in de avond naar bestemmingen binnen Europa, waarvoor bemanningsleden voor de terugreis eerst overnachten in het land van bestemming. “Als we die moeten schrappen, blijven er in Europa nog zo’n vijftien à twintig bestemmingen over, het niveau waarop we afgelopen voorjaar zaten”, zegt een woordvoerster van KLM. “Dit is een verschrikkelijke tegenslag.”

Het kabinet kondigde dinsdag ook een verbod aan op passagiersvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen van Zuid-Amerika, landen waar nieuwe varianten van het coronavirus rondgaan. Op Schiphol landden vorige week per dag nog gemiddeld negentien vluchten uit het VK, vijf uit Zuid-Amerika en één uit Zuid-Afrika.

Deze vliegverboden gelden vooralsnog voor een maand, of tot de verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld. Vrachtvluchten uit deze landen en ook vluchten met medisch personeel mogen nog wel doorgaan.

Driekwart van de passagiers op Schiphol blijft weg Ook Schiphol-topman Dick Benschop vreest de gevolgen van het nieuwe testbeleid voor vliegverkeer. Hij vraagt het kabinet om ‘in overleg met KLM een praktische oplossing te vinden’ om het KLM-netwerk in stand te houden. Niet zo vreemd, want KLM is voor Schiphol verreweg de grootste maatschappij en de aantallen vluchten en passagiers op het vliegveld blijven uitzonderlijk laag. Vorige week maakte Schiphol bekend dat het aantal vluchten van en naar Schiphol in december op een kleine 16.000 lag, 59 procent minder dan in december 2019. Het aantal passagiers lag met 1,2 miljoen 77 procent onder dat van een jaar eerder. Alleen het vrachtverkeer groeide.

