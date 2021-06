KLM vond ze te duur, maar moet ontslagen Martinair-piloten toch weer in dienst nemen

De zaak sleept al jaren en de betrokken piloten van vliegmaatschappij Martinair kregen al meerdere malen nul op het rekest. Maar nu geeft de rechter hun toch gelijk. KLM zette de piloten op straat nadat zij Martinair had overgenomen, maar moet hen nu toch in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald.

Het gaat om 116 piloten die al jaren in dienst waren van Martinair. Die maatschappij werd in 2008 overgenomen door KLM en omgevormd tot een vrachtvervoerder. Begin 2015 besloot KLM het aantal Martinairvliegtuigen terug te brengen, daardoor was er voor veel Martinairpiloten geen werk meer.

KLM wilde deze piloten destijds niet zelf in dienst nemen. De maatschappij zat - ook toen - erg krap bij kas en had alleen vacatures voor enkele beginnende piloten. Die zijn veel goedkoper dan de zeer ervaren Martinairpiloten: het in dienst nemen van deze groep zou 10 à 15 miljoen euro extra kosten, rekende KLM voor. En dus werden deze piloten ontslagen.

Net iets andere afweging

Maar de vliegers stapten naar de rechter om alsnog behoud van hun baan en van hun oude arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Zij beriepen zich op het juridische begrip ‘overgang van onderneming’: als een bedrijf wordt overgenomen en zijn identiteit behoudt - bijvoorbeeld als de naam blijft bestaan en de klanten worden overgenomen - wordt de nieuwe eigenaar automatisch werkgever van de werknemers en blijven hun rechten en plichten grotendeels behouden.

Drie jaar geleden verwierp de rechtbank Amsterdam die redenering en ook in hoger beroep delfden de vrachtvliegers het onderspit. Maar de piloten gaven niet op en stapten naar de Hoge Raad. Die vernietigde het arrest van de Amsterdamse rechters en verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Haag - dat is inmiddels ook alweer anderhalf jaar geleden.

Nu geeft dat hof de vliegers uiteindelijk toch gelijk, vanwege een net iets andere juridische afweging. De rechter weegt bijvoorbeeld mee dat Martinair geen zeggenschap heeft over de inzet van haar vliegtuigen. Het gevolg van die andere afweging is dat de piloten volgens de rechter per 1 januari 2014 in dienst gekomen zijn van KLM.

Zeven jaar tegen de klippen op

De 116 piloten hadden ook ingezet op het behoud van de voordelen die samenhangen met de senioriteit die zij in hun tijd bij Martinair hadden opgebouwd. Daarom eisten ze een hogere plek op de senioriteitslijst van KLM. Maar die eis willigde het hof niet in.

De uitspraak betekent concreet dat KLM de piloten binnen zes maanden weer aan het werk moet zetten en dat de arbeidsvoorwaarden uit hun tijd bij Martinair behouden blijven, maar dat ze pas senioriteit bij KLM zijn gaan opbouwen vanaf 2014. Desondanks kan het rechterlijk oordeel betekenen dat KLM wordt opgescheept met stevige betalingen achteraf.

De advocaat van de piloten, Laurens de Graaf, spreekt van een strijd van zeven jaar ‘tegen de klippen op’. Een aantal piloten is in de tussentijd in het buitenland aan het werk gegaan - en vanwege de coronacrisis opnieuw ontslagen. “Ze zijn waanzinnig blij.” KLM zegt de uitspraak te bestuderen en beraadt zich op vervolgstappen.

Het kan niet anders, concludeert KLM-topman Elbers: de luchtvaartmaatschappij overleeft alleen als ze duizenden banen schrapt. Dat kan leiden tot gedwongen ontslagen voor 1500 mensen.